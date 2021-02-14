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توك شو

نجل محمد ثروت: والدي غاب غيبته ورجع بهيبته

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:56 ص
أحمد ثروت، المخرج
أحمد ثروت، المخرج والمنتج
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إسراء صبري
قال أحمد ثروت، المخرج والمنتج، إن والده يختار أغانيه وفقا لحدوده واختياراته واحترامه لتاريخه ومشواره، مؤكدا أن والده لا يرغب في تقديم اي فن من أجل التواجد فقط.


وأضاف "ثروت" خلال برنامج " كلمة أخيرة  "المذاع على قناة " ON": " لما جينا نفكر في العودة كنت قاعد في الجنينة مع مصطفى عاطف وكنا بندندن وبابا كان قاعد.. محمد الشاعر له الفضل في فكرة الحفلات الاونلاين وإقترحنا وقتها حفلة  أونلاين".

وفيما يخص فكرة "مناجاة" أوضح أنهم تفجأوا برد الفعل الجمهور تجاه الحفلة، قائلا: أن تكون حفلة ثلاث ساعات تصدرت  تريندات السوشيال ميديا ثلاثة ايام شيء عظيم.

وتابع : الجمهور يرغب في الاستماع إلى النقي والمفيد.. الاغاني  الموجودة  دلوقتي عاملة زي الحشو مطاطة  شبه السيارنيو الفقير اللي بيحشوه في الدراما بمط الاحداث". 

وعن عودة والده، قال: "والدي غاب غيبته ورجع بهيبته.. نحتاج وجود جهة رقابية يكون لها دور في إنتقاء الكلمات وبعد التحول الرقمي وحقوق الملكية الفكرية مصر بوسعها السيطرة على المحتوى المقدم".
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