لأول مرة .. تفاصيل الخطة الموحدة للدول العربية لمكافحة تعاطي المخدرات

قال عثمان، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، إن مشكلة تعاطي المخدرات مشكلة عابرة للدول، ولهذا يجب ان يكون هناك رؤية عربية موحدة لمواجهة المشكلة سواء في مجال خفض العرض وخفض الطلب على المخدرات.



وأشار "عثمان" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز" إلى أن وزارة التضامن قدمت مبادرة أمام مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب، بناء على رؤية وتجربة مصر من أجل عمل خطة موحدة لخفض الطلب على المخدرات في كافة مستوياته.



وأضاف: بدأنا في التعاون مع جامعة الدول العربية من أجل وضع الخطة، وخلال 6 أشهر سيتم الانتهاء من هذه الخطة وعرضها على مجلس وزراء شئون العرب.



واسترسل: نستهدف مرصد عربي متكامل من أجل متابعة الوضع الراهن للمشكلة وتقسيمها من حيث الوضع الاجتماعي والفئات الأكثر عرضه للمخدرات وغيرها، بالإضافة إلى الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات.