مشرع تطوير القرى: توثيق المنازل عن طريق الفيديو لتحديد الأولى

قال هشام الهلباوي، المشرف على المشروع القومي لتطوير القرى بوزارة التنمية المحلية، إن توثيق الوضع الراهن كان خطة أساسية في المبادرة، من أجل معرفة احتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة التوثيق بالفيديو من أجل المتابعة والتقييم الجيد وأخير من أجل الرقابة الشعبية من قبل المواطنين.











وأضاف "الهلباوي"، خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مجلس الوزراء بالإضافة إلى وزارة التنمية المحلية ومبادرة حياة كريمة يتابعون التوثيق، وفقا لاحتياجات كل مركز.



وا سترسل: يتم توثيق ميداني للبيوت، وهذا يتم عن طريق عدة طرق، حيث يتم توثيق كامل بالفيديو للمنازل والمستحقين، يتم البدء بمراجعة هل صاحب البيت يستحق أم لا، وهل له بيت آخر داخل القرية، وهل دخل الأسرة كبير أم لا.



وأردف: كان هناك تخوف كبير من ردود المواطنين داخل الريف، نتيجة ما واجههم من مشاكل بصفة مستمرة.. ثقة المواطنين في القيادة السياسية كان سبب في تعاون المواطنين ومساعدتهم لنا أيضا.





وشدد على أنه سيتم توفير خدمات مثل السجل المدني والشهر العقاري في كل قرية، لتوفير الوقت والجهد لأن المواطن سيحصل عليها من نفس قريته.



وأشار إلى أن نصف المراكز المتواجدة بالمرحلة الأولى بدأت في التطوير، منوها إلى أن المواطنين أصبحوا يقدموا الدعم والأفكار للمنفذين.