ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

مشرع تطوير القرى: توثيق المنازل عن طريق الفيديو لتحديد الأولى

الأحد 14/فبراير/2021 - 03:27 ص
صدى البلد
Advertisements
إسراء صبري
قال هشام الهلباوي، المشرف على المشروع القومي لتطوير القرى بوزارة التنمية المحلية، إن توثيق الوضع الراهن كان خطة أساسية في المبادرة، من أجل معرفة احتياجات المواطنين، مشددا على ضرورة التوثيق بالفيديو من أجل المتابعة والتقييم الجيد وأخير من أجل الرقابة الشعبية من قبل المواطنين.


وأضاف "الهلباوي"، خلال مداخلة الهاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن مجلس الوزراء بالإضافة إلى وزارة التنمية المحلية ومبادرة حياة كريمة يتابعون التوثيق، وفقا لاحتياجات كل مركز.

واسترسل: يتم توثيق ميداني للبيوت، وهذا يتم عن طريق عدة طرق، حيث يتم توثيق كامل بالفيديو للمنازل والمستحقين، يتم البدء بمراجعة هل صاحب البيت يستحق أم لا، وهل له بيت آخر داخل القرية، وهل دخل الأسرة كبير أم لا.

وأردف: كان هناك تخوف كبير من ردود المواطنين داخل الريف، نتيجة ما واجههم من مشاكل بصفة مستمرة.. ثقة المواطنين في القيادة السياسية كان سبب في تعاون المواطنين ومساعدتهم لنا أيضا.

وشدد على أنه سيتم توفير خدمات مثل السجل المدني والشهر العقاري في كل قرية، لتوفير الوقت والجهد لأن المواطن سيحصل عليها من نفس قريته.

وأشار إلى أن نصف المراكز المتواجدة بالمرحلة الأولى بدأت في التطوير، منوها إلى أن المواطنين أصبحوا يقدموا الدعم والأفكار للمنفذين.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محافظ بورسعيد يستقبل وزير العدل بديوان عام المحافظة.. تفاصيل

وزير العدل ورئيس النيابة الإدارية يشاهدان عرضا لما تم إنجازه من مشروعات بـ بورسعيد

الوزراء: معاملة كافة الشركات بنفس معاملة المقاولات بشأن رسوم التوثيق والشهر

بإجمالي 79 ألف جنيه.. محافظ المنيا يشهد تسديد رسوم جدية التصالح لـ76 حالة ضمن مبادرة التصالح حياة

عضو بـ الشيوخ : مشروع تطوير القرى سيغير واقع حياة المواطنين

التخطيط: كل الخدمات الأساسية ستصل إلى الريف المصري خلال 3 سنوات

ترشيحاتنا

الحكومة تعلن سبب مد إجازة نصف العام أسبوعًا

الباز يسبق وزير التعليم ويكشف كيفية أداء الامتحانات وتقييم الطلاب.. فيديو

المركز الثاني يلاحق الزمالك.. ترتيب مجموعة الأبيض في دوري أبطال إفريقيا

أحمد موسى يزف خبرا سارا إلى الأهلي والزمالك وبيراميدز

تعليق ناري من أحمد موسى على ضربة جزاء مروان محسن

أمير توفيق يكشف حقيقة عرض بروسيا دورتموند لضم محمد هاني

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد القهوة بالليمون.. وأهم 7 معلومات عنها

امرأة خارقة تدفع شاحنة ألبان عالقة في الجليد .. والشركة تمنحها مكافأة ضخمة| فيديو

بقوة 7.3 ريختر.. لحظة اهتزاز المباني من شدة الزلزال في اليابان| فيديو