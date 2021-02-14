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رياضة

أجاي: الشناوي أفضل حارس في القارة.. وسعد سمير يعلمني العربية

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:46 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أكد جونيور أجاي لاعب فريق الكرة الاول بالنادي الأهلي أن محمد الشناوي حارس مرمى الفريق افضل حارس مرمى في القاره الافريقية، وانه قائد رائع للفريق وكان له دور كبير خلال بطولة كاس العالم للاندية في قطر. 

وأضاف أجاي في تصريحات لـ قناة " اون تايم سبورت " أن الشناوي اخبره بضرورة الصبر حتي يعود للمشاركة اساسيا عقب اصابته واكد له انه سيحصل على فرصته في المشاركة قريبا.

وتابع أنه على ثقه تامه بـ الشناوي، وكان واثق من قدرته على التصدي لركلات الرجيح بمباراة بالميراس البرازيلي.

وأشار إلى أن علاقته رائعه بزملائه بالفريق، وسعد سمير يعلمه اللغه العربية، وعلمه كلمتي " العب جامد  و نركز يا رجاله" والتي يرددها خلال مران الفريق.
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