ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

لماذا يفضل الكثير شراء السيارات السوداء؟

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:13 ص
السيارات السوداء
السيارات السوداء
Advertisements
أماني نوار
عندما تتوجه إلى أحد معارض السيارات لشراء سيارة جديدة، ستلاحظ الكثير من الخيارات المتاحة ، ولكن في أغلب السيارات ستجد أن لون مقصورات السيارات الموجود غالبا هو الأسود  في حين أن باقي الألوان 10%.

والسبب هو ان اللون الأسود أنه يجعل السيارة أكثر جاذبية، في صالات العرض ، وهذا يشعر المشترين بمزيد من الحماسة لشراء السيارة .

ويعتبر اللون الأسود هو الاكثر اعتمادية من حيث القدرة على تحمل الاتربة بدون أن تظهر على كسوة المقصورة متسخة، مقارنة بالألوان الفاتحة.

كما أن اللون الأسود  لون الفخامة بالنسبة لكثير من رجال الأعمال .
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

أودي R8 تنطلق بقدرات عالية داخل السوق الأمريكية

9 أسرار عن كيا سورينتو 2021

تتفوق على الأسود والرمادي.. السيارات البيضاء الأكثر شهرة عالميا

في 6 خطوات فقط.. احصل على قيادة آمنة

شاهد .. إصدار الفهد الأسود من أودي موديل 2021

ترشيحاتنا

أحمد موسى يزف خبرا سارا إلى الأهلي والزمالك وبيراميدز

أمير كرارة يصاب بالصدمة عند دخول منزل أصالة.. فيديو

التعليم العالي: استئناف الدراسة 27 فبراير.. وإجراء الامتحانات بلوائح معتمدة

عالج الكسل في العبادة بهذا الذكر .. الإفتاء تنصح به يوميا

بتهمة الرشوة الانتخابية.. إخلاء سبيل هيثم الحريري بكفالة 1000 جنيه

ألم زي الرصاصة .. أصالة تتحدث عن تجربة انفصالها وتبكى على الهواء .. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد القهوة بالليمون.. وأهم 7 معلومات عنها

امرأة خارقة تدفع شاحنة ألبان عالقة في الجليد .. والشركة تمنحها مكافأة ضخمة| فيديو

بقوة 7.3 ريختر.. لحظة اهتزاز المباني من شدة الزلزال في اليابان| فيديو