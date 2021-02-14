لماذا يفضل الكثير شراء السيارات السوداء؟

عندما تتوجه إلى أحد معارض السيارات لشراء سيارة جديدة، ستلاحظ الكثير من الخيارات المتاحة ، ولكن في أغلب السيارات ستجد أن لون مقصورات السيارات الموجود غالبا هو الأسود في حين أن باقي الألوان 10%.



والسبب هو ان اللون الأسود أنه يجعل السيارة أكثر جاذبية، في صالات العرض ، وهذا يشعر المشترين بمزيد من الحماسة لشراء السيارة .



ويعتبر اللون الأسود هو الاكثر اعتمادية من حيث القدرة على تحمل الاتربة بدون أن تظهر على كسوة المقصورة متسخة، مقارنة بالألوان الفاتحة.



كما أن اللون الأسود لون الفخامة بالنسبة لكثير من رجال الأعمال .

