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منوعات

شاب يكشف عن خدعة ذكية للحصول على أموال مقابل طلب الطعام دليفري

الأحد 14/فبراير/2021 - 05:00 ص
دليفري
دليفري
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عزة عاطف
لم يتوقف مستخدمو TikTok عن إطلاق الحيل الغريبة والعبقرية طوال الوقت، فقد فاجأ أحد مشاهير تطبيق الفيديوهات، المستخدمين بكيفية الحصول على الأموال عند طلب الطعام دليفري.

يقول مستخدم بريطاني يدعى كايل: "تعبت من الاضطرار إلى دفع ضريبة توصيل في كل مرة أرغب في طلب الطعام، والتي تكون أحيانا أعلى من سعر الطعام نفسه، واليوم سأخبركم بخطتي السرية".

شارك كايل مقطع فيديو على تطبيق TikTok يكشف فيه عن مخططه الكبير، قائلًا: "في المملكة المتحدة البريطانية إذا قمت بالتسجيل لتصبح سائقًا في Uber Eats ولكنك لم تحصل إلا على طلبك الخاص، فستدفع لك Uber Eats أموالًا مقابل الحصول على طعامك". 

حصدت خطته مئات الآلاف من المشاهدات عبر الإنترنت، حيث وصفه الناس بأنه "عبقري"، وعلق المستخدمون بأنها "فكرة رائعة".

الخطة ليست بهذه السهولة

لكن بعض المستخدمين الآخرين اعترضوا قائلين بأن "الأمر ليس بهذه السهولة"، فالمهلة الزمنية لتصبح سائقًا والإجراءات وأوامر التحقق عشوائية تعني أن خطة كايل قد تكون أكثر صعوبة مما تستحق. 

قال أحدهم: "بصفتك شخصًا يقود سيارتك من أجل الطعام في أوبرإيتس، فلن تحصل على طلبك الخاص، الخطة جيدة من الناحية النظرية ولكن لن تتحقق بسهولة في الواقع".

بينما أضاف شخص آخر خلال التعليقات: "كسائق UberEats، جربت هذا ولكني تلقيت طلبات توصيل الطعام من أشخاص آخرين".
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