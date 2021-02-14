أصالة: ربيت أولادي على الدلع وحصدت أحلى نتيجة .. فيديو

حلت المطربة أصالة نصري ضيفة على برنامج "سهرانين" تقديم الفنان أمير كرارة على قناة " ON"، لتكشف عن أسرار ومعلومات عن حياتها الفنية والشخصية لأول مرة.









وحكت "أصالة" خلال حوارها مع أمير كرارة، عن علاقتها باولادها، موضحة انها تعودت انها تترك الحرية لابنائها ويفعلون ما يشائون طالما في الحدود السليمة التي ليس بها أخطاء او مشاكل، وهذه افضل طريقة في تربية و التعامل الأبناء.





وقالت أصالة: "أنا ربيت أولادي على المحبة والدلع الزائد وجابت احلى النتائج، والجميع يشيد بتربيتي لأولادي، حتى امي تشكر في تربية بنتي شام"، مضيفة أنها اكتشفت في أبنائها المحبة والحكمة رغم كل الظروف.