علي جمعة: الأم قادرة على جعل الأولاد يحبون أو يكرهون بعضهم .. فيديو

شرح الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، معنى كلمة الرحم والتي بسببها شرعت صلة الرحم.





وقال جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، إن معنى "الرحم" هي كل من كان بينك وبينه رحم أم من الامهات، فمثلا صلة رحم الأم وأبيها وأخيها وأختها، وكذلك الجدة وكل أقاربها وإن نزلوا، وكذلك أم الأب وأقارب وإن نزلوا.





وأضاف، أن الرحم له معنى عجيب، جعل الأم هي مصدر الحياة والأساس الذي به الاجتماع، فالأم قادرة على أن تجعل أولادها يحبوا بعضهم أو يكرهوا بعضهم، فسبب حب الأولاد بعضهم هي الأم وإن حدثت مشاكل فهي السبب كذلك.





وأكد أنه يجب على المرأة أن تعي الرسالة التي خلقها الله عليها، فالرحم ملخصها أن كل من اتصل بالشخص من خلال رحم امرأة.





الرحم معلقة في عرش الرحمن

قال الدكتور علي جمعة، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، وعضو هيئة كبار العلماء، إن النبي قال في حديثه الشريف "الرحم معلقة بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله" أخرجه البخاري.





وأضاف علي جمعة، في لقائه على فضائية "سي بي سي"، أن العرش هو أكبر شئ موجود في الأرض وفي السماء، وتعليق الرحم في عرش الرحمن، تعبيرا عن عظمتها ومكانتها الكبيرة، حتى لا يتهاون أحد فيها ويقطعها.





وذكر أن الرحم، كلمة مشتقة من الرحمة، وقال النبي عنها "من سره أن يبسط الله في رزقه، وينسئ له في أثره، فليصل رحمه" منوها أن رصلة الرحمة تؤدي إلى خيري الدنيا والآخرة.



