أثناء ضبط سفاح مختل.. لحظة طعن شرطية بالقلم في وجهها ورقبتها| فيديو





تعرضت «ألكسندرا دوبس» لهجوم شنيع أثناء محاولتها تقييد يدي رجل روماني يدعى «أدريان بوبا» عمره 40 عامًا، بعد استدعاء الضباط إلى إدجوير، شمال غرب لندن.





كان الرجل المختل يتربص لجيرانه في الحديقة ويهدد بقتلهم فاتصلوا بالشرطة، كانت الشرطية ألكسندرا اول من وصل إلى مكان الحادث ووجدت بوبا مزمجرًا ورفض الوقوف ساكنًا، فقامت بضربه بالصاعق الكهربائي.





لكن الرجل الذي كان يعمل كـ مشرف سلامة في محطة الطاقة في باترسي أمسك بـ قلم في يده وقام بطعن الشرطية في وجهها ورقبتها وهو يصرخ: "سأقتلك".





التقطت كاميرا المراقبة المعلقة في ثياب الشرطية هجوم الرجل عليها وطعنها في وجهها ورقبتها وهي تصرخ من الألم، وقد تمكنت الشرطة من القبض عليه في النهاية.





قال القاضي ريتشارد ماركس كيو سي: "لن يتم التسامح مع الهجمات على ضباط الشرطة، وسيتم التعامل مع المدانين بمثل هذا الهجوم من قبل المحاكم".





صورت كاميرا مراقبة لحظة طعن ضابط شرطة في وجهها ورقبتها بواسطة قلم أثناء محاولتها القبض على سفاح قام بمهاجمة جيرانه.