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أخبار العالم

أول خلاف بين بايدن وتل أبيب.. أمريكا تهدد إسرائيل بحرمان طائراتها من الهبوط على أراضيها

الأحد 14/فبراير/2021 - 04:31 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكر موقع "إن 12" العبري أن الولايات المتحدة هددت بمنع هبوط الطائرات الإسرائيلية في أراضيها.

وقالت الولايات المتحدة إنه إذا لم يُسمح للطائرات الأمريكية بتشغيل رحلات طارئة إلى إسرائيل، فلن يُسمح للطائرات الإسرائيلية بالهبوط في أمريكا.

لم يُسمح لشركتي دلتا ويونايتد ومقرهما الولايات المتحدة - جنبًا إلى جنب مع أي شركة نقل أخرى بخلاف شركة العال - بتسيير رحلات جوية بين أمريكا وإسرائيل.

واتهمت إدارة بايدن إسرائيل بانتهاك الحريات الجوية وخلق أزمة مع الإدارة الجديدة في أعقاب إغلاق إسرائيل للحدود بسبب جائحة فيروس كورونا، حسبما ذكرت N12. ثم طالبت الإدارة بالسماح للطائرات الأمريكية بالهبوط في إسرائيل.

أكدت مصادر حكومية الأسبوع الماضي أن وزارة النقل الأمريكية تقدمت بشكوى رسمية إلى نظيرتها الإسرائيلية بعد أن مُنحت شركة العال فقط استثناء لمواصلة الطيران إلى إسرائيل على الرغم من إغلاق الحدود.

فازت شركة العال على عرض من هيئة الطيران المدني الإسرائيلية لتشغيل رحلات الطوارئ، وكذلك الرحلات الجوية إلى دبي. تقوم إسراير بتشغيل رحلات إنقاذ من وإلى فرانكفورت.

لم يُسمح لشركتي دلتا ويونايتد ومقرهما الولايات المتحدة - جنبًا إلى جنب مع أي شركة نقل أخرى بخلاف شركة العال - بتسيير رحلات جوية بين أمريكا وإسرائيل.

واشتكت وزارة النقل الأمريكية لوزارتي الخارجية والمواصلات من أن هذا الوضع ينتهك اتفاقية الطيران بين البلدين والتي تهدف إلى ضمان معاملة متساوية لشركات الطيران الإسرائيلية والأمريكية.

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