برسالة رومانسية.. زوجة أحمد فلوكس تهنئه بعيد الحب

نشرت رابيا زوجة الفنان احمد فلوكس صورة لهما عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.





وظهرت رابيا برفقة زوجها احمد فلوكس وهما يحتفلان بعيد الحب، وكتبت له: "حبيبى دائما حبيبى فى سرى وعلانيتي عشقى اللامنتهى بحبك فى كل حالاتك".





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وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.





ويصور أحمد فلوكس حاليا، مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة، تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري.









