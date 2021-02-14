ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

برسالة رومانسية.. زوجة أحمد فلوكس تهنئه بعيد الحب

الأحد 14/فبراير/2021 - 06:51 ص
صدى البلد
Advertisements
رنا اشرف
نشرت رابيا زوجة الفنان احمد فلوكس صورة لهما عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهرت رابيا برفقة زوجها احمد فلوكس وهما يحتفلان بعيد الحب، وكتبت له: "حبيبى دائما حبيبى فى سرى وعلانيتي عشقى اللامنتهى بحبك فى كل حالاتك".

اقرا ايضا:



وشارك أحمد فلوكس مؤخرا في بطولة فيلم "الممر" مع أحمد عز وإياد نصار وأسماء أبو اليزيد وأحمد رزق ومحمد الشرنوبي وأحمد صلاح حسني ومحمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة. 

ويصور أحمد فلوكس حاليا، مسلسله الجديد "سفينة نوح" ويتعاون فيه مع الفنان الأردني منذر رياحنة، تأليف محمد الشواف، وإخراج حسام الجوهري.



Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

كلمات مؤثرة.. أحمد فلوكس يوجه رسالة إلى جمهوره عبر إنستجرام

أحمد فلوكس يؤدي تدريبات رياضية شاقة في الجيم.. فيديو

أحمد فلوكس يشارك متابعيه صورة جديدة عبر إنستجرام

شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد فلوكس على السوشيال ميديا

أحمد فلوكس يوجه رسالة غامضة لـ جمهوره.. شاهد

من أمام الأهرامات.. أحدث ظهور لـ أحمد فلوكس على السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

بعد الكونغو.. إيبولا يتفشى في غينيا وقلق من منظمة الصحة العالمية

مجلس الشيوخ الأمريكي يعلن براءة ترامب من التهم الموجهة ضده

نادر السيد: الزمالك تسرع في ضم الجزيري

رئيس جامعة عين شمس يصدر قرارًا عاجلاً بشأن كورونا

أجاي يكشف كواليس تسديد ركلة الترجيح أمام بالميراس البرازيلي

أمير كرارة يصاب بالصدمة عند دخول منزل أصالة.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أثناء ضبط سفاح مختل.. لحظة طعن شرطية بالقلم في وجهها ورقبتها| فيديو

رماها خارج القاعة.. عريس يسحل حماته بعدما خربت حفل زفافه على ابنتها| فيديو وصور

شاب يكشف عن خدعة ذكية للحصول على أموال مقابل طلب الطعام دليفري