حارس الموروث السيناوي .. وفاة عاطف فرغلي مخرج فرقة العريش للفنون الشعبية

فقدت مديرية الثقافة الجماهيرية بمحافظة شمال سيناء ابنا من أبنائها الذين أثروا الفنون الشعبية ووصل بها إلى العالمية، حيث كان يعمل بحب وإخلاص، انه عاطف عبد الحميد فرغلى الذي لقب بحارس الموروث السيناوي، نظرا للإبداعات الفنية وإخراجه لعدد من الاستعراضات التي تعبر عن تراث سيناء الأصيل.





عاطف عبد الحميد فرغلى ٧٣ عاما من مواليد سوهاج ، بدا مشواره الفني سنة 1966 وهو في الثانية عشر من عمره، عندما كان في المرحلة الابتدائية كراقص فنون شعبية في مركز سوهاج للفنون الشعبية، وتعرض لكثير من المخاطر، من أجل الفن الشعبي ليس للشهرة أو البحث عن الأموال.





ومن الرقصات التي قام بتصميمها وإخراجها في فرقة العريش: السامر السيناوي ويتكون من ( المهباش - رجال سيناء ، الدحيه قیمو الافراح ،،رقصة المرواس ، و الدبكه ، وام الخله ، و الفرح البدوي ، والفرح العرايشي ، ورقصة الحصيده ، وبحيرة البردويل ،والنخيل، والسبوع ، و سيف العرب، والألعاب الشعبية ، - سوق الخميس ، ومزيد من الرقصات التي توحي وتمثل التراث السيناوي داخل المحافظة.





ومثل مصر في العديد من المهرجانات الدولية، ومن الدول التي زارها مرافقا لفرقة العريش للفنون الشعبية :دول "سرایفو ،وزامبيا ،والجزائر ، وتونس ، والمغرب والأردن " قرطاج " وسويسرا مرة واحدة، وروسيا مرتين ، وكل من "تركيا، واليونان، وإسبانيا "ثلاث مرات، وإيطاليا اربع مرات.



ومن أهم أعماله الفنية على مدار حياته ، تصميم واخراج اوبريتات " ليالي سيناء ، وکوبری ، السلام ، و مصر تتحدث عن نفسها ، وقيمة سيناء ، ورمال سيناء ، وارض الوطن "الحان جمال سلامه اخراج تلفزيونی شکری ابو عميرة.



الراحل كان له قدرة على إرتجال جمل موسيقية بدون توقف حتى الانتهاء من الاستعراض بالكامل، ما بين الجمل البسيطة والمتقدمة لكن تستطيع لمس عذوبة الجمل الموسيقية وتلمس أنها من القلب صدقًا .. وهذا يدل على غزارة المخزون الفني لهذا الرجل.

كما كانت لديه طاقة كبيرة جدًا من النشاط والحركة وحب ما يصنع بصدق دون كلل، وكان عاشقا لما يصنع فقد كنا نراه متواجد في قصر ثقافة شمال سيناء لا يغادر الا في ساعات الليل المتأخره ليأتي صباح اليوم التالي حتى وإن لم يكن ميعادًا لبروڤات أو تحضيرات ؛ حتى وإن لم يتواجد أحدًا غيره في المسرح .

وحصل على العديد من الجوائز والميداليات نتيجه أدائه المتميز في العرض والذي كان يلاقي اقبال وتشجيع كبير من الجماهير، واطلق عليه عاشق تراث سيناء وحارسه.



وخلال حياة الفنان عاطف عبد الحميد ، استطاع أن يدرب خلالها الفرقه القوميه للفنون الشعبيه بمحافظات قنا، المنيا، اسيوط، والبحر الاحمر وجنوب سيناء إلى أن استقر به الحال في محافظه شمال سيناء.

وقال عنه الفنان محمد سعد، إنه عندما كان طفلًا في سن العشر سنوات، قابل الراحل بقصر ثقافة شمال سيناء وطلب منه أن يسمعه أي مما يحفظ من الأغاني.



وأضاف: كانت الأغنية التي اداها علي المسرح ( هو صحيح الهوى غلاب ) - لأم كلثوم - وأصبحت من يومها مغنيًا في فرقة العريش الاستعراضية للفنون الشعبية - صغار السن.. تعلمت من الرجل غناء الموروث السيناوي وبعض المقامات وأسماء الإيقاعات البسيطة ؛ لكنها كل ما كان يعرفه ولم يبخل ... وهي من سمات المبدعين الحقيقيين".



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