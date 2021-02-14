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أخبار العالم

دراسة جديدة: السلالة البريطانية لفيروس كورونا أكثر فتكا

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:32 ص
صدى البلد
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أ ش أ
كشفت دراسة بريطانية جديدة، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا، والتي ظهرت لأول مرة في بريطانيا، أكثر قابلية للانتقال بنسبة 30 إلى 70 في المائة من السلالة القديمة، كما أنها أكثر فتكا بسبب ارتفاع عدد الأشخاص الذين يصابون به.


وأفادت الدراسة، التي أجراها علماء بريطانيون، أن السلالة الجديدة تزيد عدد حالات الإصابة الخطيرة التي تحتاج الدخول إلى المستشفى وعدد الوفيات، مقارنة بالسلالة الأصلية للفيروس.


وأكد العلماء في الدراسة ـ حسبما أفادت قناة "الحرة" الإخبارية، اليوم، الأحد ـ أن سبب ارتفاع معدل الوفيات ليست واضحة تماما، لكن تشير بعض الأدلة إلى أن الأشخاص المصابين بالمتغير قد يكون لديهم حمولات فيروسية أعلى.


وكان العلماء قدروا مؤخرا أن السلالة الجديدة قد انتشرت إلى 82 دولة على الأقل، ويتم نقلها بنسبة 35 إلى 45 في المائة بسهولة أكبر من السلالات الأخرى في الولايات المتحدة.
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