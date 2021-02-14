درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 14-2-2021 بمحافظات مصر.. فيديو

عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، تقريرًا عن درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم، الأحد 14-2-2021.





وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، ويحدث انخفاض طفيف فى درجات الحرارة وشبورة في كل الأنحاء صباحا.





وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:





القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة





الإسكندرية العظمى 20 درجة والصغري 12 درجة





مطروح العظمى 19 درجة والصغري 10 درجات





دمياط العظمى 21 درجة والصغري 11 درجة





الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 13 درجة

السويس العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة

بنى سويف العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات





أسيوط العظمى 23 درجة والصغرى 8 درجات





الأقصر العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.





أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.



