ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 14-2-2021 بمحافظات مصر.. فيديو

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:30 ص
درجات الحرارة
درجات الحرارة
Advertisements
نورهان رأفت
عرض برنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، تقريرًا عن درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم، الأحد 14-2-2021.

وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس باردا ليلا على القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد، ويحدث انخفاض طفيف فى درجات الحرارة وشبورة في كل الأنحاء صباحا.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأحد:

القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة

الإسكندرية العظمى 20 درجة والصغري 12 درجة

مطروح العظمى 19 درجة والصغري 10 درجات

دمياط العظمى 21 درجة والصغري 11 درجة

الإسماعيلية العظمى 20 والصغرى 13 درجة
 
 السويس العظمى 23 درجة والصغرى 11 درجة
 
بنى سويف العظمى 22 درجة والصغرى 10 درجات

أسيوط العظمى 23 درجة والصغرى 8 درجات

الأقصر العظمى 28 درجة والصغرى 13 درجة.

أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 14 درجة.

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 6-12-2020 بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء 23-12-2020 بمحافظات مصر

الأرصاد تحذر: طقس السبت شديد البرودة على هذه المناطق

توقعات طقس الأربعاء.. مائل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 21 درجة

أخبار الطقس اليوم الأحد فى جميع محافظات مصر

تعرف على درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات اليوم.. فيديو

ترشيحاتنا

فيديو جراف.. مليون دولار.. سرقة مبالغ مالية ضخمة من فنان شهير

عاش ثابتا ومات بطلا .. 16 عاما على وفاة أسطورة الأهلي ثابت البطل

ولد بالمغرب ويرجع نسبه للإمام علي .. صدى البلد داخل ضريح سلطان العرب بالأقصر.. فيديو

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأحد 14-2-2021

ميزة يكون رئيسك أسطورة.. ميدو يتغزل في الأهلي عقب التتويج ببرونزية مونديال الأندية

رسالة عاجلة من وزير التعليم لطلاب الصفوف من الرابع الابتدائي حتى الصف الثالث الإعدادي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة الهالات السوداء.. أغرب ميك اب تريند على السوشيال ميديا| صور

بإطلالة عصرية.. أحدث ظهور لـ إيمي طلعت زكريا

أثناء ضبط سفاح مختل.. لحظة طعن شرطية بالقلم في وجهها ورقبتها| فيديو