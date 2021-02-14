ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

لمختلف الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية عضلات البطن والساقين

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:30 ص
تمارين رياضية
تمارين رياضية
Advertisements
شيرين عادل
عرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، صباح اليوم الأحد، الفقرة الرياضية مع خبيرة الرشاقة "فالنتينا"، التي قدّمت خلالها بعض التمارين الرياضية الصباحية لتقوية عضلات البطن والساقين.

وأشارت إلى أن هذه التمارين ستقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله.

وأوضحت أن هذه التمارين يجب أن تتم بانتظام مع القيام بتمارين تعمل على حركة الجسم بالكامل وتقوية العضلات الخاصة بها.

وكان برنامج "صباح البلد" استحدث مؤخرًا بعض الفقرات الجديدة والمتنوعة، التي تهم المواطن المصري بجميع فئاته وأعماره من تحليلات سياسية ومتابعات إخبارية، إلى فقرات ترفيهية متنوعة للأسرة المصرية، ومن أبرز تلك الفقرات "الفقرة الرياضية"، التي تقدم يوميًا في الساعة الثامنة صباحًا.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

لشد الجسم.. تمارين التمدد لتقوية عضلات البطن.. فيديو

لشد الجسم.. تمارين التمدد لتقوية عضلات البطن.. فيديو

باستخدام زجاجات المياه.. تمارين رياضية للحصول على جسم رشيق.. فيديو

لجميع الأعمار.. تمارين رياضية لتقوية عضلات البطن

لجميع الأعمار .. تمارين رياضية لتقوية عضلات البطن

صباح البلد يقدم تمارين لتقوية عضلات المنطقة السفلية.. فيديو

ترشيحاتنا

لميس سلامة: لجنة إدارة أزمة كورونا توافق على مد إجازة نصف العام لمدة أسبوع

ميزة يكون رئيسك أسطورة.. ميدو يتغزل في الأهلي عقب التتويج ببرونزية مونديال الأندية

ميدو يهاجم بدائل مصطفى محمد في الزمالك.. ويوجه نصيحة لـ مجلس الإدارة

في عيد الحب.. طريقة عمل كيك الفراولة بأسهل الخطوات

وزير التعليم ينفي صحة الخطة المسربة لمواعيد الامتحانات .. ويؤكد: ده كلام فارغ

أحضروا خفافيش .. سر جديد عن أصل تفشي فيروس كورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

موضة الهالات السوداء.. أغرب ميك اب تريند على السوشيال ميديا| صور

بإطلالة عصرية.. أحدث ظهور لـ إيمي طلعت زكريا

أثناء ضبط سفاح مختل.. لحظة طعن شرطية بالقلم في وجهها ورقبتها| فيديو