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الطماطم تسجل 1.5 جنيها للكيلو.. أسعار الفاكهة والخضراوات اليوم الأحد 14-2-2021

الأحد 14/فبراير/2021 - 08:35 ص
فاكهة وخضروات
فاكهة وخضروات
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نورهان رأفت
استعرض برنامج "8 الصبح" المذاع على قناة "دي إم سي"، أسعار الخضراوات والفاكهة، اليوم الأحد 14-2-2021.

أسعار الخضراوات اليوم في مصر

الطماطم 1.5جنيه

البصل 5 جنيهات

البطاطس 2 جنيه

الفاصوليا 4 جنيهات

الكوسة 4.5 جنيه

الباذنجان 3 جنيهات 

أسعار الفاكهة اليوم في مصر:

البرتقال 5 جنيهات

الموز 10 جنيهات

الجوافة 7 جنيهات

وكانت شعبة الخضراوات والفاكهة بغرفة القاهرة التجارية، رفعت تقريرها إلى المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس غرفة القاهرة، حيث أكد التقرير استقرار السوق في هذا القطاع؛ نتيجة زيادة المعروض من الأصناف المختلفة.
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