أهان صحفية وهدد بتدميرها.. استقالة مساعد متحدثة البيت الأبيض

استقال نائب المتحدثة باسم البيت الأبيض، تي جي داكلو، بعد يوم من إيقافه لمدة أسبوع بسبب تهديده لإحدى الصحفيات.





ووفقًا لشبكة "بي بي سي" البريطانية، بحسب ما ورد قال داكلو إنه "سيدمر الصحفية السياسية تارا بالميري التي كانت تطرح عليه أسئلة حول حياته الخاصة، مهددًا بـ"تلطيخ سمعتها".





وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، تعهد في بداية ولايته للبيت الأبيض، بطرد أي شخص في إدارته يتعامل بإساءة مع زميل آخر له.





يذكر أن الصحفية التي تعمل لمجلة "بوليتيكو"، كانت تتابع علاقة شخصية لداكلو، مع صحفية تعمل لموقع "أكسيوس".





وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي إن "داكلو اعتذر للمراسلة، وأقر بأن ذلك ليس السلوك الذي حدده الرئيس بايدن".





وكتب داكلو ، 32 عاما، في بيان نُشره على موقع "تويتر": "لا توجد كلمات تعبر عن أسفي وإحراجي واشمئزازي من سلوكي".





وأضاف "لقد استخدمت لغة لا ينبغي أن تسمعها أي امرأة من أي شخص، خاصة في حالة كانت تحاول فيها فقط القيام بعملها. كانت لغة بغيضة وغير محترمة وغير مقبولة".





وتابع:"أشعر بالحزن لأنني أحرجت وخيبت أمل زملائي في البيت الأبيض والرئيس بايدن، وبعد مناقشة مع قيادة الاتصالات في البيت الأبيض الليلة، استقلت من منصبي".





ولم تدل بالميري حتى الآن بأي تعليقات عامة على التطورات الأخيرة.