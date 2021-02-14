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الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار بالأحوال الجوية الثلاثاء والأربعاء المقبلين

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:09 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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نورهان رأفت
أفادت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، باستقرار حالة الطقس اليوم، الأحد، حيث يكون الطقس مائلا للدفء أثناء ساعات النهار، ومائلا للبرودة خلال ساعات الليل، ناصحة بارتداء الملابس الثقيلة مساء.


وقالت الدكتورة إيمان شاكر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن الشبورة المائية اليوم خفيفة، ولا تشكل عائقا على الطرق، معقبة: "طقس مشمس على مدار اليوم".


وأضافت أن استقرار الطقس سيستمر حتى الاثنين، ليكون هناك موجة من عدم الاستقرار يومي الثلاثاء والأربعاء.


ونفت "شاكر" ما تم تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، من وجود عاصفة ثلجية تضرب البلاد يوم الثلاثاء.

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