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منوعات

بسبب كورونا.. سيدة تضع مولودتها أثناء الغيبوبة التامة

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:58 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
تسبّب فيروس كورونا المستجد في تدهور الحالة الصحية لسيدة حامل وتركها تكافح من أجل حياتها في العناية المركزة بعد إصابتها بـ كوفيد-19، والولادة في نفس الوقت أثناء وجودها في غيبوبة.

تم نقل "سميرة خان" 28 عامًا ، إلى مستشفى لندن الملكي عندما كانت حاملًا في الأسبوع التاسع والعشرين، بعد أن أصيبت بفيروس كورونا وانخفضت مستويات الأكسجين لديها بشكل خطير، بحسب ما نشرت صحيفة ديلي ميرور" البريطانية.

حتى إنها دخلت في غيبوبة في اليوم التالي عندما تدهورت حالتها بسرعة ، وكان لابد من ولادتها عن طريق قسم C طارئ بينما كانت لا تزال في غيبوبة، وبالفعل تمت ولادة الطفلة ووضعت حاليًا في حاضنة وهي في حالة مستقرة ولكن" سميرة" تكافح من أجل حياتها.

بينما يعيش الأصدقاء والعائلة انتظارًا قلقًا لمعرفة أخبار حالة أم لأربعة أطفال، والتي تعتني بأطفالها صديقتها حتى تسترد الأم  عافيتها مرة أخرى، حيث قالت صديقة سميرة "ليندا ها": إن المستشفى اتصل بأسرة سميرة ليقول إنها اتخذت منعطفًا نحو الأسوأ وأن مستويات الأكسجين لديها منخفضة بشكل خطير.

يعاني سليمان خان ، زوج سميرة ، وهو عامل بناء يبلغ من العمر 27 عامًا، من رعاية أطفالهما الأكبر سنًا، الذين يبلغون من العمر ثمانية وستة وأربعة عاماً ، بمفرده بينما تنتظر العائلة أخبارًا عن حالة سميرة.
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