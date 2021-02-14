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السقف مش للكراكيب.. شاهد تفاصيل مبادرة سطح أخضر صحة أفضل

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:33 ص
احمد صيام
احمد صيام
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ياسمين القصاص
قال المهندس أحمد صيام، مؤسس مبادرة سطح أخضر صحة أفضل، إنه سعى لإطلاق هذه المبادرة بهدف المساهمة في الحفاظ على البيئة متجددة ونظيفة، والتغلب على نقص مساحة الحدائق والنباتات الخضراء في المدن بزراعة أسطح المباني، والتخلص أيضًا من المهملات التي تشوه المظهر الجمالي للمباني.

وأضاف "أحمد صيام"، عبر زوم فى برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، ان من ضمن أهداف المبادرة هو استثمار زراعة الأسطح في تحقيق عائد مادي، وخلق فرص عمل جديدة ومغايرة للشباب، والدعوة إلى التدريب والتعلم لمهارة جديدة ونشر الفكرة على مستوى الوطن العربى والوصول إلى الاكتفاء الذاتي نحو توفير غالبية المحاصيل التي تحتاجها أي أسرة.

وأوضح أن الحاجة أصبحت ضرورية لزراعة الأسطح وإنتاج غذاء آمن صحيًا وخاليًا من المبيدات والكيماويات وخصوصا بعد بعد ما ظهرت في الآونة الأخيرة العديد من المشكلات سواء الناتجة عن تلوث الماء بالمخلفات المختلفة أو عن تلوث الهواء بالعوادم المختلفة والاستخدام المفرط للمبيدات الكيماوية على مختلف المحاصيل الزراعية والتي تؤثر سلبًا على صحتنا.

وأكد "صيام"، أن البعض من الذين يرغبون في تنفيذ برنامج زراعة الأسطح يكون لديهم شعور بالخوف من تأثير المياه على الأسطح ولكن في حقيقة الأمر أن الماء يكون في دورة مغلقة من وإلى الخزان ويمر على النباتات لتأخذ احتياجاتها من العناصر الغذائية والماء ولا يفقد أي ماء على السطح.

وأشار إلى أن الزراعة فوق أسطح المنازل يعد مشروعًا سهل التنفيذ، ويوفر للمنزل الخضراوت والفواكه الطازجة بدون ملوثات فيمكن زراعة جميع أنواع النباتات التي يحتاج لها البيت المصري.

ونوه إلى أنه مستعد لتدريب وتقديم كل التفاصيل اللازمة لمساعدة من يريد البدء في تنفيذ هذه الأنظمة مجانًا والمتابعة منذ الزراعة وحتى الإنبات وتجهيز برامج تتحكم في عملية الري ذاتيًا حسب احتياج النباتات.
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