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رياضة

بيراميدز في ضيافة راسينج كلوب اليوم بالكونفدرالية الإفريقية

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:36 ص
بيراميدز
بيراميدز
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إسراء أشرف
يحل بيراميدز ضيفا على نظيره نادي راسينج كلوب ابيدجيان - ساحل العاج، في السادسة من مساء اليوم، الأحد بملعب إيبمبي في أبيدجان ضمن لقاءات ذهاب دور الـ٣٢ التكميلي من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وخاض فريق الكرة بنادي بيراميدز، مرانه الوحيد على استاد إيبمبي بمدينة أبيدجان العاصمة الإيفوارية، أمس، السبت.

واشتمل المران الذي استغرق قرابة الساعة والربع على مجموعة من الوحدات الفنية والخططية وتقسيمة بجانب التعرف على أرضية الملعب عن قرب.

وظهر حماس لاعبي فريق بيراميدز لتحقيق الفوز على المنافس الإيفواري والعودة إلى القاهرة بنتيجة مطمئنة قبل مواجهة الإياب التي ستقام يوم ٢١ فبراير الجاري بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وتم خلال الاجتماع الفني، الاتفاق على ملابس الفريقين، حيث يرتدي بيراميدز اللون الأسود الكامل بينما يرتدي حارس المرمى الأصفر الكامل، ويرتدي راسينج كلوب المضيف الأزرق في الأبيض، ويرتدي حارسه الأخضر في الأسود.

وتم كذلك الاتفاق على تحرك الفريقين لملعب المباراة في الثالثة عصرا قبل المباراة بثلاث ساعات بسبب طول المسافة بين فندق الإقامة واستاد إيبمبي الذي يستضيف اللقاء.

وتم التأكيد من جانب المراقب الطبي على المسحات الطبية للفريقين وأعضاء البعثتين والحكام، والتي بناء على نتيجتها ستكون قوائم الفريقين والمسموح بحضورهم للمباراة.

ورحب مسئولو نادي راسينج كلوب ببعثة بيراميدز وأكدوا أنهم في وطنهم الثاني والنادي المضيف مستعد لتذليل أي عقبات تقف في وجه النادي خلال فترة وجوده وحتى المغادرة عقب مباراة الأحد عائدا إلى القاهرة.

ومثل نادي بيراميدز في الاجتماع الفني، محمد صلاح مدير فريق الكرة، ووليد مهدي مدير المباريات وشريف جمال مدير العلاقات العامة بالنادي، ومحمد حرب إداري الفريق.

وجاءت القائمة المختارة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - عبد الرحمن أيمن 

خط الدفاع: علي جبر - محمد حمدي أحمد سامي - أسامة جلال - أحمد أيمن منصور - طارق طه

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - إبراهيم عادل - إسلام عيسى - أحمد توفيق - إبراهيم حسن - إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد فاروق - محمود صابر - محمود حمادة

خط الهجوم: محمود وادي - جون أنطوي- دودو الجباس.
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