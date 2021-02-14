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فن

مسلسل «حلوة دنيا سكر» يتصدر تريند جوجل بعد عرض الحلقة الأولى

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:30 ص
صدى البلد
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شروق ابراهيم
تصدرت الحلقة الأولى من مسلسل " حلوة دنيا سكر" للفنانة هنا الزاهد في اول بطولة مطلقة لها مؤشرات البحث بجوجل بعد ساعات من عرضها.

وتقدم هنا الزاهد خلال المسلسل 9 شخصيات مختلفة، ويشاركها البطولة عدد من النجوم والشباب.

ويشارك هنا الزاهد في كل حكاية بطل مختلف، ومن أبرز حكايات المسلسل حكايات "سحر وشعوذة" و"ساندى كراش" ويشارك في بطولتهما الفنان محمد كيلانى، وحكاية "9 خطوات لقلب الرجل" ويشارك في بطولتها الفنان محمد الشرنوبى، وحكاية "الجريمة لا تفيد" ويشارك في بطولتها الفنان محمود عبد المغنى، وحكاية "المتخصصة" ويشارك في بطولتها الفنان الشاب أحمد سلطان، وذلك إضافة إلى 4 حكايات أخرى سيتم الإعلان عن تفاصيلهما خلال الأيام القليلة القادمة.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من إخراج خالد الحلفاوى، وينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، وتدور فكرة المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، ويكتبه 8 مؤلفين، والعمل إنتاج شركة سينرجي بالاشتراك مع المنتج كريم أبو ذكرى.
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