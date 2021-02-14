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الغضبان: محافظة بورسعيد أعلنت خلوها من العشوائيات بشكل كامل

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:54 ص
محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد
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ريهام فيكتور
قال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن الميناء البرى فى بورسعيد يخدم أبناء المحافظة ومختلف المحافظات المجاورة، منوهًا إلى أن العشوائية عبارة عن سوق عشوائى ينهبه المواطن.

وأضاف اللواء عادل الغضبان، خلال حواره الخاص ببرنامج هذا الصباح، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن العشوائية هى سكن غير منظم يقوم ببنائه المواطن خارج نطاق الدولة المصرية.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن المحافظة أعلنت خلوها من العشوائيات تماما فى نهاية 2018 بشكل كامل، لافتًا إلى أننا نوفر خدمات مميزة للمواطنين والسائقين فى ميناء بورسعيد البحرى.

وتابع أن الميناء البرى فى بورسعيد يخدم أبناء المحافظة ومختلف المحافظات المجاورة، مؤكدًا أن وسائل النقل سواء الجماعى والفردى متجمعة فى مكان واحد، بالإضافة إلى أن الكثافة السكانية لهذه المنطقة تساوي 75% من تعداد سكان بورسعيد وبالتالى فجمع التحركات والكثافات المرورية ستقل جدًا توزيع الكثافات المرورية.
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