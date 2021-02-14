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توك شو

استشاري نفسي: مقولة أنا مش مؤمن بالفلانتين نابعة من ثقافة الشخصية

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:01 ص
عيد الحب
عيد الحب
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نورهان رأفت
قال الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، إن مقولة "أنا مش مؤمن بالفلانتين"، نابعة من ثقافة الشخصية ، وليس بالأخص صفة البخل، مضيفا أن علينا أن "نتماشى مع عصرنا بالروح الإسلامية".

وتابع جمال فرويز، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج "صباح الورد"، على فضائية "تن" ، أن الفلانتين هو يوم للتعبير عن مدى تقديرك لشريك حياتك، ويجب أن نتعامل مع الموقف على أنه يوم سعيد مثل أي عيد.

وأشار إلى أن هناك شخصيات "جمودية" تصمم على أن تضع الأعياد في إطار ديني، حتى وإن كانت اعتقاده خاطئ، متابعا: "البنت هي من تحدد شكل العلاقات".

ولفت إلى أن الشخص البخيل في الماديات يكون بخيل في المشاعر، مؤكدا أن الشخصية بعد سن الـ 15 سنة لا تتغير. 

وتابع: "بشوف حجات غريبة بحجة أصله هيتغير، ويبقى مستغرب هما مستحملين ليه، وجوابهم دائما عشان الأولاد".
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