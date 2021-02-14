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فن

بقبلة على الخد.. محمد الشرنوبي وزوجته يحتفلان بعيد الحب

الأحد 14/فبراير/2021 - 09:57 ص
محمد الشرنوبي و زوجته
محمد الشرنوبي و زوجته
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ندى فكري
هنأت راندا رياض زوجها الفنان محمد الشرنوبي بعيد الحب ونشرت صورة لهما عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت راندا في الصورة وهي تقبله وعلقت قائلة: "كل سنة وانت حبيبي وجوزي وابني وصاحبي واخويا ودنيتي كلها
Happy Valentines Day My Love 🥰 " 

وكان قد قام الفنان محمد الشرنوبي، بتوجيه رسالة لزوجته راندا رياض، أثناء إحيائه حفل عيد الحب على مسرح الزمالك.

وقال الشرنوبي لراندا: "شكرا انك في حياتي" كما قام بالنزول لها واصطحابها أعلى المسرح، والغناء لها".

قام الشرنوبي بغناء أغنية "قلبي ارتاح" في لحظة رومانسية وسط تصفيق الجمهور.

تقول كلمات أغنية قلبي ارتاح: "عرفت معنى الحب ايه ..اول ماجت عيني في عينيه .. لقيت في حضنك اللي عايزه من الحياه".

لقيت في حبك قلبي عايش بس ليك .. وعد اني عمري هعيشه ليك .. قلبي وروحي بين ايديك .. هنسى اللي فات ماللحظه دي عمري ابتدى .. نستني قوام تعب الايام .. مش فارقه هموم دنيا بحالها دانا قلبي ارتاح".
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