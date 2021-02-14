شاهد.. أحمد فهمي وهنا الزاهد يحتفلان بعيد الحب

وكتب فهمي لزوجته من خلال صورتهما: " Happy Valentine’s Day habebti ❤️❤️❤️.. I love u"

ويشارك أحمد فهمي في مسلسل "قارئة الفنجان"، والذى من المقرر عرضه على إحدى المنصات الإلكترونية في مارس المقبل.





ويراهن صناع العمل على تقديم دراما رعب بشكل عصري عن طريق التكنولوجيا التي نعيشها حاليا وأصبحت جزءًا أساسيًا من حياتنا اليومية.





العمل يجمع فنانين من مصر والوطن العربي، وهم أحمد فهمي، وباسم مغنية، وورد الخال، وروان مهدي، ويارا قاسم، وأحمد شعيب، ومحمود الليثي، ومن إخراج محمد جمعة، وتأليف إياد صالح، وقصة هاني سرحان.



