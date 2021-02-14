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توك شو

5 لغات.. بهذه الخطوات اعرف إزاى تعبر عن حبك للشخص الآخر

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:21 ص
لغات الحب
لغات الحب
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شيرين عادل
قالت الدكتورة عزة حامد، استشارى العلاقات الأسرية، إن الجميع فى الوقت الحالى بسبب الضغوط الحياتية أصبح ينتهز أى مناسبة للتعبير عن مشاعره تجاه الآخرين وإهدائهم هدايا أو قول كلمات الحب.

وأضافت  "حامد"، خلال  استضافتها ببرنامج صباح البلد والمذاع عبر فضائية صدى البلد، أن هناك 5 طرق للتعبير عن الحب وذلك سواء علاقات زوجية، أصدقاء  أو حتى حب الوالدين لأبنائهم، وأولها كلمات الحب والتشجيع.

وأشارت إلى أن اللغة الثانية للتعبير عن الحب تتضمن التلامس الجسدى ومنها الأحضان، القبلات، بالإضافة لتقديم خدمات لبعضنا البعض، ثم تقضية أوقات مع الأخرين بدون مشاكل أو نزاعات واستبداله بالتعبير بكلمات الحب.

ولفتت إلى الطريقة الخامسة للتعبير عن الحب هو إعطاء الهدايا تتضمن الورود والتى تعد نوع من أنواع التقدير والتعبير عن الدعم، امتنان الشخص للآخر.
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