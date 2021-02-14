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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ أحمد شامي مع زوجته في عيد الحب

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:15 ص
صدى البلد
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أسماء الحسيني
هنأ الفنان أحمد شامي زوجته بمناسبة عيد الحب العالمي، ونشر صورة جمعتهما من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتب شامي لزوجته معلقا من خلال صورتهما: "Happy valentines day habibiiiiii".


يذكر أن أحمد الشامى شارك فى مسلسل "فرصة ثانية" من بطولة ياسمين صبرى، أحمد مجدى، محمد دياب، هبة مجدى، آيتن عامر، وهو من إنتاج شركة سينرجى، ومن تأليف مصطفي جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

وكانت آخر أعمال الشامي مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" بطولة ياسمين رئيس، وأحمد فهمى، وخالد زكى، وأحمد فؤاد سليم، سمر جابر، ولاء الشريف، رانيا منصور، حنان سليمان، وياسر على ماهر، وأسماء أبوزيد، العمل المأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للكاتبة نور عبد المجيد، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى من 60 حلقة، وتم عرض حلقاته على شاشة سى بى سى.

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