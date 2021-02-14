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محافظات

تطورات الحالة الصحية لعضو مجلس نواب الإسماعيلية بعد إصابته بكورونا

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:37 ص
النائب أحمد دندش
النائب أحمد دندش
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انجي هيبة

قالت مصادر طبية بمستشفيات جامعة قناة السويس إن الحالة الصحية للنائب أحمد دندش في تحسن مستمر بعد ارتفاع واستقرار نسبة الأكسجين خلال الأيام الماضي.

 

وكشفت المصادر أنه يجري فحوصات بشكل مستمر تشمل قياس الضغط والسكر ونسبة الاوكسجين وتشبع الرئتين بالهواء على مدار 24 ساعة.

 

وقالت المصادر إن النائب أحمد دندش كان يعاني من ارتفاع في نسبة السكر بالدم خلال الفترة الماضية، وهو ما أثر سلبيًا علي صحته وتدهورت حالته الصحية لحين دخوله للمستشفى.

 

وأشارت المصادر إلى أن الفرق الطبية بمستشفى العزل نجحت في الوصول إلي نسب مرضية واستقرت حالته بشكل كبير بعد قضاء حوالي 10 أيام في المستشفى.

 

وكشفت المصادر عن إجراء مسحة له خلال الساعات المقبلة لبيان وجود فيروس كورونا من عدمه مشيرة إلي أنه من الممكن خروجه خلال أيام قليلة بعد التأكد من سلبية المسحة.

 

وكان قد أعلن النائب أحمد دندش، عضو مجلس النواب عن مدينة الإسماعيلية، مساء اليوم الخميس، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، ليصبح النائب الثاني بعد نائب القنطرة، محمد طلبة.

 

وقال «دندش»، في بيان عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إصابته بالفيروس، بعد التأكد من إيجابية المسحة التي خضع لها.

 

وأضاف: «اللهمّ لا ملجأ ولا منجا منك إلّا إليك إنّك على كلّ شيءٍ قدير، ربّي إنّي مسّني الضرّ وأنت أرحم الرّاحمين»، وأبدى اعتذاره عن عدم التواصل تليفونيًا خلال هذه الفترة، على أن يكون التواصل مع هيئة المكتب.

 

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