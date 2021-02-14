المصدرين المصريين تبحث مع التضامن الاجتماعى تنمية صادرات الصناعات اليدوية.. والقباج: نسعى لإقامة استراتيجية شراكة تعتمد على تنمية المهارات والتدريب

‏ وزيرة التضامن الاجتماعي تبحث مع «المصدرين المصريين» إعداد استراتيجية لتنمية صادرات قطاع الصناعات اليدوية والحرفية

الميقاتى: بحثنا زيادة وتطوير معارض ديارنا لتعظيم العائد.. و توفير أكبر فرص للعارضين المصريين بمعرض "اكسبو بدبي"









استقبلت جمعية المصدرين المصريين - اكسبولينك برئاسة المهندس خالد الميقاتي؛ وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، لبحث سبل التعاون المشترك في إعداد إستراتيجية تهدف إلي تنمية صادرات الصناعات التراثية من الصناعات اليدوية والحرفية.









وخلال اللقاء، أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، حرص الوزارة على التعاون مع القطاع الخاص في إطار خطتها للتمكين الاقتصادي للصناعات اليدوية والحرفية من خلال التركيز على سياسات متكاملة للاستثمار في التنمية البشرية.









وقالت «القباج» إن الوزارة تسعى بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين، إلى إقامة شراكة استراتيجية تعتمد على محور تنمية المهارات والتدريب والتأهيل لكل الفئات الإنتاجية بالاستفادة من الخبرات والكفاءات الموجودة لدى «إكسبولينك»، من أجل تنمية صادرات قطاع الصناعات اليدوية ولحرفية وتأهيل الصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للنفاذ إلى مختلف الأسواق عبر اتاحة الفرص لتسويق منتجاتهم محليًا ودوليًا.









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وأضافت الوزيرة: "حريصون على التعاون مع جمعية المصدرين المصريين كشريك استيراتيجي وذراع استشارية للوزارة في إطار التكامل بين الدولة والقطاع الخاص من أجل تطوير وتعظيم الدور الإنتاجي لكل المشروعات والمبادرات التي تطلقها الوزارة".





وأوضحت «القباج» أنه تم بحث التعاون ‏مع جمعية المصدرين المصريين لزيادة وتطوير معارض «ديارنا» بالمحافظات وتأهيل الشركات المشاركة بالمعرض للنفاذ إلى مختلف الأسواق الخارجية، وتابعت: "كما يهدف التعاون إلى إتاحة فرص أكبر للتشغيل وفرص العمل وزيادة الإنتاج ومن ثم التأهيل إلى التصدير".





كما أعلنت الوزيرة أنه يتم حاليًا عمل أكاديمية للحرف وإنشاء نقابة الحرفيين، بالإضافة إلى الاتفاق مع وزارة الطيران المدني لعرض المنتجات اليدوية والحرفية بصالات السفر في المطارات، وكذلك التعاون مع وزارة السياحة لعرض المنتجات في المتاحف والمعالم والأماكن الأثرية السياحية.









من جانبه، رحب المهندس خالد الميقاتي، رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين-إكسبولينك، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ الخطط القومية والمبادرات التي تطلقها الوزارة.









وأكد «الميقاتي» أن إكسبولينك ‏تضع جميع إمكانياتها وخبراتها من أجل مساندة وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ مشروعاتها التنموية والاجتماعية، بالاضافة إلى تقديم جميع الخدمات الاستشارية والفنية بما يسهم في تعزيز دور الوزارة اقتصاديًا ومجتمعيًا وتأكيد على مبدأ الشراكة بين القطاع الخاص والدولة.









وقال إن جمعية المصدرين المصريين تدرس عمل خطة متكاملة من أجل‏ زيادة صادرات قطاع الصناعات اليدوية والحرفية التراثية بداية من الإنتاج وصولًا إلى التسويق وتأهيل المنتجات للتصدير بما يمكنها من تنفيذ مرحلة التصدير والنفاذ للأسواق الخارجية.









وأضاف أنه سيتم بحث عمل خطة مشتركة لتطوير معارض «ديارنا» للمشروعات الصغيرة والحرف اليدوية بما يهدف لتعظيم عائدات المعرض وزيادة المشاركين وتأهيل الشركات ‏الحرفية للتصدير من خلال إتاحة فرص النفاذ للأسواق الدولية، خاصة السوق الأفريقية بالاستفادة من خبرات وإمكانيات جمعية المصدرين المصريين في هذا الشأن.











ولفت «الميقاتي» إلى أنه سيتم التنسيق بين جمعية المصدرين المصريين ووزارة التضامن الاجتماعي لتوفير فرص أكبر للشركات العارضة خلال معرض Expo دبي 2021.









‏من جانبه، استعرض محمود رشدي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين-إكسبولينك، الخدمات التي تقدمها الجمعية والاستراتيجية الخاصة بالتطوير والبرامج التي تقدمها لمجتمع المصدرين بما يواكب احتياجاتهم وتأهيلهم للتصدير والبحث عن الأسواق الخارجية والفرص التصديرية الحقيقية، وفي مقدمتها برنامج حاضنات الأعمال للمصدرين الجدد ورواد الأعمال.









وأكد «رشدي» أن جمعية المصدرين المصريين تستهدف تأهيل مصدرين جدد بالوصول إلى 10,000 مصدر بما يخدم خطة الدولة لتحقيق ١٠٠ مليار دولار صادرات، وذلك من خلال مساندة رواد الأعمال من الشباب والخريجين الجدد وأعدادهم وتأهيلهم ليصبحوا على دراية كاملة بتقنية التصدير بدءا من الإنتاج وحتى تمام العملية التصديرية.









فيما أكدت دينا هلال، نائب المدير التنفيذي لجمعية المصدرين المصريين-إكسبولينك، أهمية الربط بين المشروعات التي لها أبعاد إستراتيجية مهمة وذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي، كصناعات التمور والصناعات الحرفية والتراثية والصناعات الصغيرة والمتوسطة.









وأكدت دينا هلال ضرورة تحديد المنتجات التي لها قابلية للتصدير وإعدادها بالشكل الذي يضمن لها النفاذ إلى مختلف الأسواق الخارجية وتحقيق قصص نجاح للصناعات الوطنية الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في خارج مصر.









من جانبه، أكد ‏إسلام إدريس، رئيس قطاع التسويق والاتصالات بجمعية المصدرين المصريين-إكسبولينك، أن إكسبولينك تقدم جميع خدماتها لجمهور المصدرين في إطار الاعتماد على ‏التحول الرقمي وتطوير آليات التواصل والنفاذ إلى الأسواق الخارجية.







