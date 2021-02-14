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توك شو

قبل التورط في شراء هدية الفلانتين.. كيف تعبر عن حبك أولا؟

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:34 ص
فلانتين
فلانتين
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شيرين عادل
قالت الدكتورة عزة حامد، استشاري العلاقات الأسرية، إنه لابد من أداء واجبات وحقوق الزوجين ثم تأتى طريقة التعبير عن الحب، والذي سينعكس بدوره على نجاح علاقات الحب بشكل عام.

وأضافت "حامد"، خلال  استضافتها ببرنامج "صباح البلد" والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه لابد قبل النظر في تقديم هدايا الحب هو معرفة درجة استقبال الحب، خاصةً لأن بعض السيدات تريدن سماع كلام الحب، وإنما الرجل يميل إلى جلب هدايا.

وأشارت إلى أن إحساس العطاء مهم للطرفين سواء الرجل أو المرأة خاصة مع تقديم الهدايا وإيصال شعور التقدير والرضا، لافتأ إلى أن الحب فى الأسرة يجعلها أكثر هدوءأ وسعادة وأمانًا.

ولفتت إلى أنه لابد من التعبير عن الحب بين الزوجين أمام الأطفال من المشاهد المفضلة وتجنب تمامًا مشاهد العنف والذى يرسخ فى أذهانهم بصورة سلبية عن الحب.




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