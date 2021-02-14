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فن

بفستان أحمر.. منة فضالي تحتفل بعيد الحب

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:37 ص
صدى البلد
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أسماء الحسيني
نشرت الفنانة منة فضالي مقطع فيديو لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهرت بفستان أحمر بقصة بارزة على الأكتاف من أحدث جلسة تصوير خاضتها، وكتبت شلبي من خلال الفيديو معلقة :"Happy valentine day everyone ❤️"


يذكر  أن منة فضالي شاركت مؤخرا في بطولة  مسلسل "قيد عائلى" من إنتاج "فنون مصر" وإخراج "تامر حمزة". 

العمل بطولة الفنانين "عزت العلايلي" وصلاح عبدالله وبوسى" وميرڤت أمين،، بالإضافة إلى محمد محمود عبد العزيز ، ريم البارودى ، ميريهان حسين ' محمد نجاتى، نضال الشافعى، سيمون".

وفي سياق آخر، شاركت منة فضالى في مسلسل "حب عمرى" تأليف فداء الشندويلى وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة هيثم شاكر وسهر الصايغ ومى القاضى وأحمد كرارة وحنان سليمان وأمانى كمال وديانا هاشم وسامح الصريطى وتامر فرج وعدد آخر من الفنانين
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