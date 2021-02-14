بشرى لـ زوجها: مكنتش أتخيل أبدا إني هحتفل بعيد الحب

هنأت الفنانة بشرى، زوجها بعيد الحب، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهرت بشري وهي تمسك بوكية ورد كبير مع زوجها وعلقت قائلة: "لم أشعر أبدًا أنني بحاجة للاحتفال بعيد الحب، لم يكن له تعريف في كتبي ... لكنك أعطيته معنى آخر وعمقًا، لذا أصبح الآن أكثر منطقية ... شكرًا لك على تنشيط هذا التطبيق غير المستخدم في متجر حياتي وسعيد عيد الحب الخاص بي الثمين. وللمعجبين ، أود أن أخبركم أن كل يوم هو يوم عيد الحب إذا كنت في علاقة صحيحة".







كشفت الفنانة بشرى عن سبب طلبها من خطيبها رجل الأعمال سالم هيكل أن يشتري لها "مدفن" بدلا من الشبكة.





وقالت بشرى خلال لقاء برنامج "et بالعربى": " إنني طالبت من خطيبى ان تكون شبكتي عبارة عن مدفن لان الموت مش بعيد وانا افكر فيه دائما ولابد ان نفكر فيه خاصة بعد ما نمر به هذا العام وبالامس القريب صديقا لى توفى فى سن صغيرة".





وأضافت بشرى: "محدش هيدوم ولا هيفضل عايش، ومن غير أي نكد لازم نتصالح مع الفكرة".





يذكر ان