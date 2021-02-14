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أخبار البلد

اليوم.. الموعد الأخير للاستفادة من الإعفاءات على المبالغ الإضافية للاشتراكات التأمينية

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:44 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
تغلق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأحد، باب التقديم للحصول على الإعفاءات من المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية لكافة المؤسسات.

وكانت قد أعلنت الهيئة أن ذلك وفقا للقانون 173 لسنة 2020، الذي تم العمل به اعتبارًا من 17 أغسطس الماضي، وفي إطار القانون فإن نسب الإعفاءات على المبالغ الإضافية تدرجت من خلال 3 مراحل، حيث جاءت نسبة الإعفاء في المرحلة الأولى 90% من المبالغ الإضافية المستحقة، لمن سدد أصل الاشتراكات في الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر.

وانطلقت المرحلة الثانية يوم 16 أكتوبر وانتهت في 14 ديسمبر، ووصلت بها نسبة الإعفاءات إلى 70%، وعقب ذلك بدأت المرحلة الثالثة في 15 ديسمبر وتستمر حتى اليوم الأحد 14 فبراير.

وكان اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين، قد أفاد أن نسب الإقبال للاستفادة من الإعفاءات المقررة بالمرحلتين الأولى والثانية جيدة جدا من الشركات والمؤسسات وكذلك المواطنون الراغبون للاستفادة من نسب الإعفاءات.
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