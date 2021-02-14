اليوم.. الموعد الأخير للاستفادة من الإعفاءات على المبالغ الإضافية للاشتراكات التأمينية

تغلق الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، اليوم الأحد، باب التقديم للحصول على الإعفاءات من المبالغ الإضافية على الاشتراكات التأمينية لكافة المؤسسات.





وكانت قد أعلنت الهيئة أن ذلك وفقا للقانون 173 لسنة 2020، الذي تم العمل به اعتبارًا من 17 أغسطس الماضي، وفي إطار القانون فإن نسب الإعفاءات على المبالغ الإضافية تدرجت من خلال 3 مراحل، حيث جاءت نسبة الإعفاء في المرحلة الأولى 90% من المبالغ الإضافية المستحقة، لمن سدد أصل الاشتراكات في الفترة من 17 أغسطس وحتى 15 أكتوبر.





وانطلقت المرحلة الثانية يوم 16 أكتوبر وانتهت في 14 ديسمبر، ووصلت بها نسبة الإعفاءات إلى 70%، وعقب ذلك بدأت المرحلة الثالثة في 15 ديسمبر وتستمر حتى اليوم الأحد 14 فبراير.



