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محافظات

حقيقة تسريب الكلور لمياه الشرب بمنطقة الجازية بالإسماعيلية

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:02 ص
أعمال الإصلاح
أعمال الإصلاح
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انجي هيبة

نفي اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، وجود أي تسريب من الكلور لمياه الشرب بمنطقة الجازية بمحافظة الإسماعيلية، مؤكدًا أن جميع محطات المياه والتي تخدم منطقة القناة، تتبع إجراءات السلامة والصحة الخاصة بالعاملين والمنشآت.


وأكد اللواء عصمت عبدالحميد في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه فور تلقى بلاغات بوجود تسرب الكلور، تشكلت لجنة معنية، وانتقلت إلى منطقة الجازية، واخذت عينات مياه، لاجراء الاختبارات اللازمة، للاطمئنان والتأكد من اتخاذ جميع التدابير وإجراءات السلامة.


واشار الي ان نسبة الكلور في مياه الشرب محل البلاغ، هي 2BBM، وهي النسبة المسموح بها وفقا للاشتراطات المطابقة، لافتًا إلى التحرك الفور عند تلقي أي بلاغات، تمس صحة المواطن.




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