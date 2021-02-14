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منوعات

بعد أسبوع من الزواج.. بريطانية تطلب الشرطة لزوجها

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:43 ص
صدى البلد
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مريم صليب
صدمت سيدة بالغة من العمر 56 عامًا، بعد انتهاء حفل زفاف إبنتها باتصال منها وهي تبكي وتطلب منها أن تحضر في الحال وأنها لا ترغب في الحياة  مع زوجها. 

وفقا لما ورد في صحيفة "مترو" فإن شابة بالغة من العمر 21 عاما، اتصلت بوالدتها أن تبلغ الشرطة عن زوجها بسبب سخافاته وتفننه في صنع المقالب فيها منذ اللحظة الأولى من الزواج. 

قالت الفتاة إنها لا ترغب في استكمال حياتها مع ذلك الشخص وأكدت أنه ليس طبيعيا ويبدو أنه بحاجة لزيارة طبيب نفسي، فهو يعشق المقالب وهي الشيء الوحيد الذي يشعره بالسعادة. 

أوضحت الفتاة أن زوجها أخبرها في فترة الخطوبة أنه يعشق المقالب وإطلاق النكات والمزاح لكسر الروتين، إلا أنها لم تتخيل أن حياتها ستتحول إلى مزحة كبيرة ومقالب كل ساعة. 

جدير بالذكر أن الفتاة أشارت إلى أنها كادت أن تبيت ليلتها الأولى بالزواج في المستشفى بسبب مفاجأة مرعبة حضرها لها في ليلة الزفاف بعد أن وضع الصابون في أرضية المنزل بأكمله فانزلقت الفتاة وكادت أن تكسر قدميها. 
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