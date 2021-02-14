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رياضة

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

الأحد 14/فبراير/2021 - 10:54 ص
رمضان صبحي
رمضان صبحي
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عمرو الحلوانى

كشف الإعلامى أحمد شوبير ملامح قائمة منتخب لمواجهة كينيا وتوجو فى مارس المقبل فى الجولة الخامسة والسادسة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى بطولة الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون العام المقبل .

 وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعى :" البدري استقر على عدد من الأسماء للتواجد فى قائمة منتخب مصر فى الفترة المقبلة وعلى رأسها نجوم الأهلي والزمالك ".

 

وأضاف:" محمد الشناوى سيكون الحارس الأساسى وأحمد فتوح فى الجبهة اليسرى وهناك صراعا بين الثلاثى أيمن اشرف وأحمد حجازى ومحمود الونش ، أما الجبهة اليمنى فبنسبة كبيرة سيتواجد بها محمد هانى نجم الأهلي".

وتابع:" فى خط الوسط سيتواجد الثلاثى المتألق طارق حامد وحمدى فتحى وعمرو السولية عن جدارة واستحقاق ، وبالطبع سيتواجد محمد صلاح لو جاهز وكذلك مصطفى محمد المتألق فى تركيا ".

وأكمل : " رمضان صبحى لاعب صاحب مستوى جيد ولكن سيجد منافسة شرسة من تريزيجيه وستكون الاولوية بالطبع لصلاح وترزيجيه وسيجد عبد الله السعيد صعوبة فى التواجد بقائمة المنتخب لان البدرى يحب مجدى أفشة ".

 

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