ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من كواليس فى بيتنا روبوت.. عمرو وهبة في أحدث ظهور له

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:35 م
صدى البلد
Advertisements
شيماء عبد السلام
نشر الفنان عمرو وهبة، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي، بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر وهبة في الصورة من كواليس مسلسل في بيتنا روبوت.

ويشارك عمرو وهبه فى مسلسل "في بيتنا روبوت" بطولة كل من شيماء سيف  وليلي زاهر وهشام جمال ودلال عبد العزيز، وهو من تأليف أحمد محيي وأحمد المحمدي ومن إخراج وليد الحلفاوي، وهو مسلسل اجتماعي درامي كوميدي.

يُعرض المسلسل على شاشة CBC، من السبت إلى الأربعاء، في تمام الساعة الثامنة مساء على قناة "سي بي سي"، كما يُعرض على قناة "سي بي سي دراما" في تمام الساعة العاشرة مساءً.
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الجمهور يبحث عن مسلسل في بيتنا روبوت

ليلي أحمد زاهر تتألق في "في بيتنا روبرت"

مسلسل في بيتنا روبوت تريند رقم 1 على اليوتيوب

بصورة له.. عمرو وهبة لـ جمهوره: وأنا بنى آدم عادى خالص

مسلسل في بيتنا روبوت يواصل تصدر يوتيوب

شيماء سيف تريند رقم 1 على اليوتيوب بمشهد من مسلسل "في بيتنا روبوت"

ترشيحاتنا

شكوى من سعد سمير نجم الأهلي لجهاز حماية المستهلك.. تفاصيل

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

حقيقة فرض رسوم جديدة على فاتورة الكهرباء

ورد أحمر.. تعرف على هدية أحمد أبو هشيمة لـ ياسمين صبري في عيد الحب

الأعلى للجامعات يضع الخريطة الزمنية للدراسة.. السبت المقبل

مجموعة الزمالك.. الترجي التونسي مهدد بعقوبة من الكاف

Advertisements

قرار نهائي.. التعليم: لن نعقد أي امتحانات لطلاب هذه الصفوف الدراسية

الراقصة المحتشمة.. معلومات لا تعرفها عن ناريمان عبود بعد وفاتها بكورونا

رماها خارج القاعة.. عريس يسحل حماته بعدما خربت حفل زفافه على ابنتها| فيديو وصور

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

هل يرحل محمد صلاح.. غضب جماهيري عارم فى ليفربول

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

الوزراء يكشف حقيقة رابط "واتساب" لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

الأهلي يحذر كهربا والشحات من السوشيال ميديا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على أبرز سيارات نجمات الفن فى مصر والوطن العربي

بورشة وأودي ورام ومرسيدس وBMW في مزاد جمرك مطار القاهرة.. تعرف على الشروط

بفستان قصير .. منة فضالي تستعرض أناقتها في عيد الحب