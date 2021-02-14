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هيثم مازن: "لحظات فارقة" مرتبط بالروحانية باعتبارها أساس الحياة "فيديو"

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:15 ص
روائي وكاتب
روائي وكاتب
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نورهان رأفت
قال الروائي هيثم مازن، مؤلف كتاب "لحظة فارقة"، إن فكرة كتابه تتمحور حول اللحظات الفارقة بالحياة والتي تحول الشخصية رأسا على عقب، موضحا أن رؤيته للحب أنه ألم، وهناك فراق بسيط يحدد إذا ما كانت القصة ستكون معناة أم قصة حب أسطورية.

وأضاف الروائي هيثم مازن، خلال استضافته في برنامج "صباح الورد"، والمذاع على فضائية "تن"، أن وجهة نظري أن الحب الحقيقي ألم، وأنه مهما كانت قصة الحب أسطورية فهناك لحظات ألم بها.

وأشار إلى أن الكتاب موجهه لأصحاب الوحدة واليأس، وأن فيروس كورونا كان ملهما له، السنة الماضية.

ولفت إلى أنه متأثر بالصوفية بشكل كبير، ويعشق السلام النفسي، لأنهما أسباب القوة، بدون روحانية لا يستطيع الإنسان تكملة الحياة.
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