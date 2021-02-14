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فن

بصورة من حفل زفافها.. ميار الغيطي تحتفل بعيد الحب

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:06 ص
ميار الغيطي و زوجها
ميار الغيطي و زوجها
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ندى فكري
احتفلت الفنانة ميار الغيطي بعيد الحب ونشرت صورة من حفل زفافها مع زوجها، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت ميار على الصورة قائلة: "my Valentine".

وكان قد عقد الشيخ مظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، قران الفنانة الشابة، وسط حضور الأسرة والأقارب والأصدقاء المقربين فقط.

وظهرت ميار لأول مرة على شاشات التليفزيون، وكان عمرها 5 أعوام، من خلال مسلسل "الحصيدة"، عام 1997، من تأليف والدها محمد الغيطي.

وشاركت للمرة الثانية في فيلم "كابتن هيما" مع الفنان تامر حسني، بدور "توتة" شقيقته الصغرى، عام 2008.

وجسدت دور الفتاة الجامعية المثقفة المتحررة التي تتعرض لصدمة عاطفية فتتغير حياتها لتنضم إلى إحدى الجماعات الإسلامية المتشددة، وترتدي النقاب خلال مسلسل "أيام الحب والرعب".  
بصورة من حفل زفافها.. ميار الغيطي تحتفل بعيد الحب
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