في عيد ميلادها.. تعرف على سر «سب» سهير البابلى لـ محمد فؤاد

تحتفل اليوم الأحد، الفنانة سهير البابلي بعيد ميلادها، حيث أتمت عامها الـ86 وهي إحدى النجمات اللاتي قدمت العديد من الأعمال الفنية.



وظهر الفنان محمد فؤاد فى أحد البرامج التليفزيونية، ليسرد عددا من المواقف الطريفة التى تعرض لها فى بداية مشواره الفنى، كان أولها تعرضه للضرب فى بداية مشواره الفنى، بعد أن قام بإحياء أحد الأفراح، حيث اعتقد المدعوون أنه يسخر منهم بسبب غنائه باللغة الإنجليزية.



