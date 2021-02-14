فريق سوهاج العام ينجح في إجراء عملية قيصرية لعشرينية مُشتبه بإصابتها بكورونا

نجح الفريق الطبي بمستشفى سوهاج العام المخصص لعزل الحالات المُصابة بفيروس كورونا المستجد، بقيادة الدكتور وائل شنوده، في إجراء عملية ولادة قيصرية لسيدة عشرينية مُشتبه في إصابتها.





وعاش أبطال الجيش الأبيض ساعات من منتصف الليل ، في خوف شديد من ألا يتمكنوا من إنقاذ الأم أو جنينها، دون أن يخشوا عدوى الفيروس القاتل، والعديد من الأطباء والتمريض بمختلف أقسام المستشفى كانوا مع الأم داخل غرفة العمليات للعمل على إنقاذها، وبالفعل استطاع الفريق الطبي المكون من:









"حسن إبراهيم، أحمد إسماعيل ابو الليل، أحمد إسماعيل، سامح نبيل، هيثم الجيار، أحمد مصطفى، عمرو حميد، على قبيصي، وفريق التمريض نجلاء قرشي وهاجر جابر وغاده محمد وفرحه فتح الله ومروه عبداللطيف وأحمد اشرف وعادل عوض وسيد عبد الرؤوف وامل خلف ولبنى عادل".



