بإطلالة جذابة.. أروى تهنئ جمهورها بعيد الحب

تعافيها من فيروس كورونا من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستورى بموقع انستجرام

وعلقت أروى على الصورة: "سلبي.. أخيرًا".

يذكر أن الإعلامية أروى كانت قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" وغردت أروى: "للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي وبنتي وعائلتي آمين".



