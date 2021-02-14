ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

بإطلالة جذابة.. أروى تهنئ جمهورها بعيد الحب

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:31 ص
صدى البلد
Advertisements
أسماء الحسيني
تالقت الإعلامية أروى في إطلالتها بعيد الحب، ونشرت مجموعة صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وحرصت أروى على تهنئة جمهورها بمناسبة عيد الحب، وكتبت من خلال صورها معلقة: "حابه اهمس في اذانكم و اقولكم احبكم ❤️ #عيد_الحب".

أعلنت المطربة والإعلامية أروى تعافيها من فيروس كورونا من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستورى بموقع انستجرام تجمعها بابنتها 

وعلقت أروى على الصورة: "سلبي.. أخيرًا".

يذكر أن الإعلامية أروى كانت قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" وغردت أروى: "للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي وبنتي وعائلتي آمين". 

يشار إلى أن أروي شاركت في تقديم برنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض علي شاشات "mbc" رمضان الماضي 2020. مطوية امين". 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ فستان أسود.. أروى تبهر متابعيها في إطلالة جذابة

أروى تعلن إصابتها بفيروس كورونا

مستشفى كورونا.. أروى تعلن إصابتها واستقرار حالة مفيد فورى

بعد إصابتها بـ كورونا.. أروى لـ جمهورها: أجمل ما في المرأة ثقتها بنفسها

أروى تعلن تعافيها من فيروس كورونا .. تفاصيل

أروى توجه رسالة لـ متابعيها.. شاهد

ترشيحاتنا

صحيفة سودانية: الأهلي تجاهل بعثة المريخ

هل تلعن الملائكة من يؤخر غسل الجنابة ؟.. الإفتاء تجيب

كسر في العمود الفقري.. سيدة تتلقى ضربا مبرحا من زوجها في ليلة عيد الحب

الحب بين الزوجين.. مواقف بين الرسول وزوجاته

الأرصاد: الطقس غدا معتدل.. وباقي الأسبوع غير مستقر ومصحوب بأمطار ورياح

أزمة لفظ عنصري.. رابطة الدوري السعودي تحيل أحداث مباراة النصر والشباب للانضباط

Advertisements

رماها خارج القاعة.. عريس يسحل حماته بعدما خربت حفل زفافه على ابنتها| فيديو وصور

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

الوزراء يكشف حقيقة رابط "واتساب" لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة يوميا.. اكتشف الفوائد والأضرار

توجيه عاجل من شئون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين

مجموعة الزمالك.. الترجي التونسي مهدد بعقوبة من الكاف

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بورشة وأودي ورام ومرسيدس وBMW في مزاد جمرك مطار القاهرة.. تعرف على الشروط

بفستان قصير .. منة فضالي تستعرض أناقتها في عيد الحب

بإطلالة كلاسيك.. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار في عيد الحب