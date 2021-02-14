بإطلالة جذابة.. أروى تهنئ جمهورها بعيد الحب

تالقت الإعلامية أروى في إطلالتها بعيد الحب، ونشرت مجموعة صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
وحرصت أروى على تهنئة جمهورها بمناسبة عيد الحب، وكتبت من خلال صورها معلقة: "حابه اهمس في اذانكم و اقولكم احبكم ❤️ #عيد_الحب
".
أعلنت المطربة والإعلامية أروى تعافيها من فيروس كورونا من خلال صورة نشرتها عبر خاصية ستورى بموقع انستجرام تجمعها بابنتها
وعلقت أروى على الصورة: "سلبي.. أخيرًا".
يذكر أن الإعلامية أروى كانت قد أعلنت إصابتها بفيروس كورونا عبر حسابها الشخصي على موقع "تويتر" وغردت أروى: "للأسف اليوم نتيجة فحص كورونا طلعت إيجابية.. ادعولي الله ينجيني منها وما يلقطوها زوجي وبنتي وعائلتي آمين".
يشار إلى أن أروي شاركت في تقديم برنامج رامز مجنون رسمي الذي عرض علي شاشات "mbc" رمضان الماضي 2020. مطوية امين".