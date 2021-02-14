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أخبار العالم

وسط استياء روسي.. إيران تمدد نفوذها في سوريا

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:32 ص
إيران تمدد نفوذها
إيران تمدد نفوذها في سوريا
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قسم الخارجي
أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بمواصلة إيران تمديد نفوذها وتواجدها ضمن الأراضي السورية، من خلال استقطاب المسلحين وتجنيدهم في صفوف المليشيات الموالية لإيران، بمناطق بالقامشلي والحسكة.

ونقل المرصد السوري عن مصادر له قولها إن التمدد الإيراني وصل إلى مدينتي القامشلي والحسكة، عبر قيام ميليشيا لواء فاطميون الموالية لإيران بتجنيد مقاتلين ومدنيين في صفوفها، مقابل رواتب شهرية تصل إلى نحو 350 ألف ليرة سورية للعنصر الواحد، وذلك في ظل الظروف المعيشية السيئة جدًا.

وأوضحت المصادر أن الميليشيا بدأت عمليات التجنيد في المنطقة في الوقت الذي كانت مناطق النظام محاصرة من قبل الأسايش في منتصف شهر يناير، وتمكنت حتى اللحظة من تجنيد أكثر من 205 من المقاتلين ونحو 35 مدني.

وأضافت المصادر: "يشرف على الميليشيا في القامشلي والحسكة شخص يدعى “الحاج علي” وهو إيراني الجنسية، وجرى نقل المجندين حديثًا إلى ما يعرف بفوج طرطب جنوب الحسكة لتدريب العناصر على أن يتم نقلهم بعد ذلك إلى منطقة غربي الفرات".

ولفتت مصادر المرصد السوري بأن عملية التجنيد هذه، لاقت استياء من الجانب الروسي بعد مزاحمة إيران لهم في القامشلي والحسكة.

ووفقًا لإحصائيات المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن تعداد المتطوعين في صفوف الإيرانيين والمليشيات الموالية لها في الجنوب السوري ارتفع إلى أكثر من 9600، كما ارتفع إلى نحو 8350 عدد الشبان والرجال السوريين من أعمار مختلفة ممن جرى تجنيدهم في صفوف القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها مؤخرًا بعد عمليات “التشيُّع”، وذلك ضمن منطقة غرب نهر الفرات في ريف دير الزور، إذ تعمد المليشيات الإيرانية لتكثيف عمليات التجنيد هذه في استغلال كامل منها لانشغال الروس في الاتفاقات مع “الضامن” التركي بالشمال السوري.
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