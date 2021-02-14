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في باريس مدينة الحب.. شاهد | آراء التجار في هدايا الورد

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:21 م
الورد
الورد
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ياسمين القصاص
عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر التلفزيون المصري، تقريرا بعنوان "في باريس مدينة الحب".. البعض يقول الورود ضارة بالبيئة، وتعتبر هدايا الورود وعيد الحب قرينين لا يفترقان.

 

ولكن بعض تجار الزهور في باريس يحاولون إثناء الزبائن عن شراء الورود بسبب أضرارها البيئية، فمعظم الورود التي تُباع في فرنسا قبل عيد الحب، هي فترة ذروة مبيعات هذه الصناعة في العالم يُستورد بالشحن الجوي من دول مثل كينيا، ما ينتج عنه انبعاثات كربون تُسهم في تغير المناخ.


ويقول تجار الزهور، الذين يشعرون بالقلق من الأضرار البيئية الناجمة عن هذه التجارة، إن هناك بدائل يمكن زراعتها محليًا وإنهم يحاولون تشجيع المستهلكين على تجربتها، لكنهم يواجهون كفاحا مضنيًا، لأن تقليد إهداء الزهور الحمراء في عيد الحب الذي يوافق 14 فبراير مترسخ في كثير من الثقافات.


لكن العادات القديمة لا تموت بسهولة، وقالت سيلين أرجنت (40 عاما) مالكة متجر ورود (سيلفين) في باريس إنها تشجع الزبائن على شراء زهرة الزنبق الأحمر (التوليب) كوسيلة للتعبير عن الحب.


لكن متجرها كان رغم ذلك مليئا هذا الأسبوع عن آخره بالورود الحمراء لمواجهة الطلب.

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