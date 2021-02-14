تامر حسني يعتذر لجمهوره بسبب أغنية عيد الحب

حرص الفنان تامر حسني علي الاعتذار لجمهوره لعدم تمكنه من طرح أغنية جديدة في عيد الحب.

وكتب حسني عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "انستجرام": "أنا لا يمكن اتسرع وانزل بعمل لسه مش جاهز، بعتذر لكم جدا جدا جدا أنا أسف كان نفسي اشارككم في اللحظة دي بالعمل دا بس ملحوقة إن شاء الله كل سنة وانتوا طيبين ويوم حب جميل عليكم".

وحققت أغنية "قولي كلام" للفنان تامر حسني 24 مليون مشاهدة بعد مرور أكثر من شهرين على طرحها بقناته الرسمية بموقع "يوتيوب".

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان تامر علي، وتوزيع على فتح الله.





وأحيا الفنان تامر حسني، حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة اليد بمصر بأغنية جديدة "ارفع ايدك"، هذه البطولة التي انتهت مبارياتها ومنافستها أمس.





وحققت أغنية "ارفع إيدك" للنجم تامر حسنى في أول يوم، وهى الأغنية الدعائية لبطولة كأس العالم لكرة 3 ملايين و600 ألف مشاهدة بعد طرحها بساعات قليلة، عبر القناة الرسمية لتامر حسنى على موقع "يوتيوب".



