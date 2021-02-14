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فن

برفقة طارق العريان وإنجي كيوان.. عمرو دياب ينشر صورة من كواليس إعلانه الجديد

الأحد 14/فبراير/2021 - 12:04 م
عمرو دياب
عمرو دياب
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شروق ابراهيم
نشر النجم عمرو دياب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورة له برفقة المخرج طارق العريان والمذيعة انجي كيوان من كواليس تصوير إعلانه الجديد الخاص بعطره الجديد. 

وظهر عمرو دياب في الصورة مرتديا بدلة كلاسيكية حيث يصور الكليب في دبي، وعلق قائلا: "من كواليس اعلان عطر عمرو دياب". 

يجري تصوير الإعلان على أنغام أغنية "وأنا معاك" التي صدرت في ألبوم "يا أنا يا لأ" ومن المتوقع طرح الكليب خلال الأيام القليلة القادمة.

أغنية "وأنا معاك" كلمات خالد تاج الدين، لحن خالد عز، توزيع عادل حقي، ديجيتال ماستر أمير محروس.

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