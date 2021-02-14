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اقتصاد

أسعار الخضراوات في سوق العبور اليوم الأحد 14-2-2021

الأحد 14/فبراير/2021 - 01:00 م
خضروات
خضروات
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آمنة عبدالعظيم
ينشر موقع "صدى البلد" الإخبارى أسعار الخضراوات فى سوق العبور خلال تعاملات اليوم، الأحد 14 فبراير 2021.


وتراوح سعر كيلو الفاصوليا بين 2 و4 جنيهات، والفلفل الرومي البلدي بين 2 و4 جنيهات، وكيلو الفلفل الرومي الصوب 4 جنيهات، والفلفل الحامي البلدي من 2 إلى 4 جنيهات.


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وتراوح سعر كيلو الفلفل الألوان بين 11 و16 جنيها، وسجل كيلو القلقاس من 3.50 إلى 6.50 جنيه، وبلغ سعر الثوم من 15 إلى 21 جنيها، وسعر خس كابوتشي 5 جنيهات.


وبلغ سعر خس الرابطة (3 كيلو) من 5 إلى 10 جنيهات والبنجر 4 جنيهات، الخيار البلدي بسعر 3 جنيهات، والخيار الصوب بـ 3.75 جنيه.


كما تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 1.5 إلى 3 جنيهات، والباذنجان البلدي 1.5 إلى 3 جنيهات، والباذنجان الأبيض بسعر من 1.75 إلى 4 جنيهات. 


وسجل الليمون البلدي سعرًا يتراوح بين 4 و14 جنيهًا للكيلو، فيما تراوح سعر كيلو الطماطم من 1.2 إلى 1.8 جنيه، وتراوح كيلو البطاطس من 1 إلى 2 جنيه والبصل من 2.75 إلى 5 جنيهات.
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