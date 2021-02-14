ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فى استجابة للأهالى .. محافظ القليوبية يتفقد قرية ميت العطار ببنها لحل أزمة الباعة الجائلين

الأحد 14/فبراير/2021 - 11:58 ص
محافظ القليوبية يتفقد
محافظ القليوبية يتفقد قرية ميت العطار
Advertisements
إبراهيم الهوارى
قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة تفقدية استهلها بتفقد قرية ميت العطار بمدينة بنها وذلك بناء على شكوى المواطنين من افتراش باعة الخضار بالشارع الرئيسي، وأمام المدرسة الابتدائية بميت العطار.
وخلال الجولة أصدر محافظ القليوبية تعليماته الى رئيس مدينة بنها بنقل السوق إلى أحد الشوارع الجانبية وعدم افتراشهم بالشارع الرئيسي بالإضافة إلى رفع الإشغالات وتوسعة الشارع أمام المارة وحركة السيارات.

كما استمع المحافظ إلى آراء المواطنين  لتطوير المكان بما يتناسب مع احتياجاتهم موجها بإزالة جميع الإشغالات بالمنطقة ضمانا لسيولة الحركة المرورية.

وكان محافظ القليوبية قد اجرى جولة ميدانية بمدينة القناطر الخيرية تابع خلالها الإجراءات الوقائية والتزام المواطنين بارتداء الكمامات بموقف القناطر الخيرية إلى جانب تفقد أعمال الترميم بكوبرى محمد على الأثرى بالقناطر الخيرية والذى تقوم بأعمال الترميم به وزارة الأثار بتمويل من وزارة الموارد المائية والرى.

وبدأ المحافظ الجولة بتفقد الإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل المواطنين بموقف القناطر الخيرية حيث شدد على ضرورة ارتداء الكمامات لمنع تفشى فيروس كورونا المستجد مؤكدا أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن ارتداء الكمامات وتطبيق عقوبة الغرامة الفورية الـ50 جنيها.

كما استمع الهجان لشكاوى المواطنين لرصف طريق أبو الغيط – القناطر الخيرية نظرا للحالة السيئة التى يعانيها المواطنين على الطريق، مؤكدا أنه سيتم على الفور إدراجه بالخطة الاستثمارية وإعادة رصفه وتأهيله من جديد نظرا للأعداد الكبيرة التى تستخدم الطريق يوميا، واستمع أيضا لشكاوى سائقى السرفيس بموقف القناطر الخيرية بشأن المخالفات التى يتم تحريرها لهم بسبب خط السير مطالبا إياهم بالالتزام بخط السير وكتابة مذكرة بمطالبهم ورفعها له لسرعة فحصها بالتنسيق مع إدارة مرور القليوبية.

ثم انتقل المحافظ لتفقد أعمال الترميم بكوبرى محمد على الأثرى بالقناطر الخيرية والتى تتم بواسطة الوحدة الإنتاجية بقطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار تحت إشراف منطقة آثار القناطر بتكلفة مقدارها مليون وستمائة ألف جنيه وذلك طبقا لمقايسة الأعمال المعتمدة من اللجنة الدائمة.
ويتضمن مشروع الترميم أعمال درء الخطورة وترميم وصيانة الكوبرى مضيفا أن مرحلة درء الخطورة تعتمد على استبدال الحجر التالف بالشرفات، وجميع الأجزاء المنهارة فى الكوبرى ثم استكمال جميع أجزاء البلاط المفقود حيث يتم تنظيف وتقوية الأحجار بجميع البوابات والأبراج على الكوبرى والممرات بالإضافة إلى ترميم الأبواب الخشبية للأبراج وجميع الأماكن بالقناطر الأثرية، والأبواب الحديدية، وتنظيف جميع المشغولات الحديدية، كما سيتم تطوير نظام الإضاءة بالكوبرى، وتركيب أعمدة للإنارة بطول الكوبرى وصيانة الأعمدة الموجودة وتغيير السلك التالف ودهان الأعمدة باللون المناسب.

وطالب القائمين على الترميم، بتعيين رجال أمن على بوابات الكوبرى لمنع مرور المواطنين خلال أعمال الترميم التى تتم بأرضية الكوبرى لمنع تلفها مرة أخرى.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

آثار القليوبية تكشف مراحل ترميم كوبري قناطر محمد علي.. صور

بدء أعمال ترميم وصيانة كوبري محمد علي الأثري بالقناطر الخيرية

محافظ القليوبية يتفقد 11 مشروعا في قطاعات الطرق والكباري والصرف الصحي والصحة بتكلفة 3 مليارات جنيه.. صور

في استجابة للمواطنين .. رفع تراكمات ترعة أبو المنجا في القليوبية

لأعمال الصيانة.. قطع التيار الكهربائي عن 8 قرى بشبين القناطر غدا

محافظ القليوبية يتفقد أعمال ترميم كوبري محمد على الأثري بالقناطر الخيرية

ترشيحاتنا

ننفرد بنشر بنود عقد اتحاد الكرة الجديد مع شركة الـ VAR

شاهد.. ويزو تحتفل مع زوجها بعيد الحب

علي جمعة: لا يوجد دعاء مخصص لشهر رجب

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة يوميا.. اكتشف الفوائد والأضرار

نادر السيد: الزمالك تسرع في ضم الجزيري

جورج وسوف يغني باللهجة المصرية.. لأول مرة

Advertisements

رماها خارج القاعة.. عريس يسحل حماته بعدما خربت حفل زفافه على ابنتها| فيديو وصور

قرارات جديدة لحسم جدل الدراسة والامتحانات .. ماذا سيعلن وزير التربية والتعليم اليوم؟

الأرصاد تكشف حقيقة تعرض مصر لـ عاصفة ثلجية فى هذا الموعد .. تفاصيل

التحقيقات تكشف طريقة هتك طبيب الأسنان الشهير عرض 4 رجال.. بالمستندات

الوزراء يكشف حقيقة رابط "واتساب" لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

مارس الشذوذ وتبادل رسائل مع 5 رجال.. الأدلة الفنية تكشف محتوى هاتف طبيب الأسنان المتحرش

كيلو الفراخ البلدى بـ36 جنيهًا.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

إصابة 16 شخصًا في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

توجيه عاجل من شئون الجنسية والجوازات والإقامة في البحرين

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة يوميا.. اكتشف الفوائد والأضرار

مجموعة الزمالك.. الترجي التونسي مهدد بعقوبة من الكاف

ملامح تشكيل الفراعنة.. شوبير: هؤلاء يهددون عبدالله السعيد ورمضان صبحي في المنتخب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بورشة وأودي ورام ومرسيدس وBMW في مزاد جمرك مطار القاهرة.. تعرف على الشروط

بفستان قصير .. منة فضالي تستعرض أناقتها في عيد الحب

بإطلالة كلاسيك.. زوجة يوسف الشريف تخطف الأنظار في عيد الحب