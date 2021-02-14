محافظ أسيوط يتفقد أعمال تنفيذ مشروع صرف صحي المطيعة بـ 76 مليون جنيه

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، الأعمال الجاري تنفيذها بمشروع صرف صحي قرية المطيعة التابعة لمركز أسيوط وذلك لخدمة 40 ألف نسمة والذي تنفذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية وتحت إشراف جهاز المشروعات بالهيئة، وذلك للوقوف على معدلات التنفيذ وتذليل العقبات للإسراع في نهو المشروع فضلًا عن التأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة العاملين بالمشروع.







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رافقه خلال الجولة المهندس ناجح عبدالرحمن رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والمهندس صابر عبدالرؤوف المدير التنفيذي لمشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب وسيد فرج نائب رئيس مركز أسيوط والمهندس محمود كامل رئيس قطاع أسيوط بشركة حسن علام المنفذة للمشروع.





وبدأ المحافظ زيارته بتفقد أقسام المشروع الذي تبلغ تكلفته التقديرية حوالى 76 مليون جنيه ويتكون من محطة رفع و4 طلمبات وشبكات انحدار بطول 19 كم بأقطار مختلفة وعدايات وخط طرد ويتصل المشروع بمحطة رفع أولاد إبراهيم ثم إلى محطة صرف صحي عرب المدابغ الرئيسية، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا والالتزام بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل لحماية العاملين بالمشروع خلال التنفيذ.





واستمع المحافظ إلى شرح من المهندس ناجح عبدالرحمن ومسئولى شركة حسن علام "الشركة المنفذة " لمعدلات التنفيذ، مشددًا على سرعة نهو الأعمال في توقيتاتها المحددة وفقًا للاشتراطات الفنية ومعايير الجودة لسرعة تشغيل المشروع وذلك تنفيذًا لخطة الدولة للتنمية المستدامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.



